Gobierno envía carta a FENALCO y deja la puerta abierta para que se sumen a mesa del salario mínimo

"Es más un opositor político": Ministro tras retiro de Fenalco en discusión del salario mínimo 2026

ECONOMÍA

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al finalizar la jornada de negociaciones del incremento del salario mínimo el 11 de diciembre, envió una carta al presidente de FENALCO, Jaime Humberto Cabal, en la que lamenta la decisión del gremio de no participar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.

En la comunicación, el ministro Sanguino señaló que la convocatoria del Gobierno a la mesa se ha hecho “en estricto cumplimiento de la Constitución y de la Ley 278 de 1996”, con el objetivo de analizar técnicamente los elementos macroeconómicos necesarios para la toma de decisiones entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

El ministro aclaró que ni el presidente Gustavo Petro ni su cartera han anunciado cifras sobre el incremento salarial, precisamente para respetar el proceso de negociación tripartita.

Sanguino recordó además, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-426 de 1992, ha reafirmado la obligación de proteger el poder adquisitivo del salario como criterio orientador.

Sanguino destacó que la metodología de trabajo de la mesa ha contado con la participación activa y técnica de los Ministerios de Trabajo, Comercio, Hacienda y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, así como del DANE y el Banco de la República.

Además, en esta carta Sanguino reconoció la presencia de gremios como la ANDI, ACOPI, SAC y Asobancaria, junto con las centrales sindicales CUT, CGT, CTC y las confederaciones de pensionados CPC y CDP.

Riesgos de la ausencia de FENALCO

El Ministerio advirtió que la ausencia de FENALCO deja sin representación a los tenderos y pequeños comerciantes en una discusión que impacta directamente su actividad económica, dado que el salario mínimo influye en la capacidad de consumo de los trabajadores, un componente clave de la demanda del comercio minorista.

“La mesa permanece abierta para FENALCO”, señaló el ministro, quien invitó al gremio a reconsiderar su decisión para evitar que los pequeños comerciantes pierdan interlocución “por razones de sesgos, desinformación o diferencias políticas con el Gobierno”.

Ministro Sanguino se muestra optimista frente a un acuerdo sobre el salario mínimo de 2026

Sanguino explicó que durante la jornada se realizaron reuniones bilaterales con las centrales sindicales y los gremios empresariales que integran la Comisión de Concertación. Allí, cada parte presentó los supuestos técnicos que respaldan sus planteamientos: el 7,21% propuesto por los empresarios y el 16% de las centrales obreras.

El ministro aseguró que ninguna de las dos cifras es “inamovible”, señalando que existe un ambiente propicio para encontrar un punto de equilibrio.

“Ni el 7,21% ni el 16% son posiciones rígidas. Son puntos de partida para buscar un acuerdo que ojalá podamos entregar al país”, señaló.

Frente al poco tiempo que queda para la fecha límite, Sanguino indicó que las partes aprovecharán los próximos días para revisar cálculos y ajustar sus propuestas. La próxima reunión será el lunes 15 de diciembre a las 2 de la tarde.

El ministro aseguró que, además, el lunes en la mañana se realizará una audiencia pública para escuchar a sectores que no hacen parte de la mesa de concertación. Ese mismo día en la tarde se retomará la discusión final hasta antes de la medianoche.