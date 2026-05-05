Precio del Café en Colombia HOY 5 de mayo de 2026: FNC informa de nuevo aumento en las cotizaciones

De fondo: Imagen ilustrativa de granos de café y una taza (Crédito: Getty Images).

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este martes 5 de amyo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café para HOY 5 mayo de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la FNC, el precio del café en Colombia para este martes 5 de mayo de 2026 se cotizará en $2,322,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra continúa la tendencia de aumentos de la semana, cuando la carga se cotizó en $2,300,000 pesos durante la jornada de ayer.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en ciudades del país este 5 de mayo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy ___ son:

ARMENIA: Carga: 2,322,500 // Kilo: 18,580 // ARROBA: 232,250

Carga: 2,322,500 // Kilo: 18,580 // ARROBA: 232,250 BOGOTÁ: Carga: 2,321,250 // Kilo: 18,570 // ARROBA: 232,125

Carga: 2,321,250 // Kilo: 18,570 // ARROBA: 232,125 BUCARAMANGA: Carga: 2,320,875 // Kilo: 18,567 // ARROBA: 232,088

Carga: 2,320,875 // Kilo: 18,567 // ARROBA: 232,088 BUGA: Carga: 2,323,250 // Kilo: 18,586 // ARROBA: 232,325

Carga: 2,323,250 // Kilo: 18,586 // ARROBA: 232,325 CHINCHINÁ: Carga: 2,232,375 // Kilo: 18,579 // ARROBA: 232,238

Carga: 2,232,375 // Kilo: 18,579 // ARROBA: 232,238 CÚCUTA: Carga: 2,320,375 // Kilo: 18,563 // ARROBA: 232,038

Carga: 2,320,375 // Kilo: 18,563 // ARROBA: 232,038 IBAGUÉ: Carga: 2,321,625 // Kilo: 18,573 // ARROBA: 232,163

Carga: 2,321,625 // Kilo: 18,573 // ARROBA: 232,163 MANIZALES: Carga: 2,322,375 // Kilo: 18,579 // ARROBA: 232,238

Carga: 2,322,375 // Kilo: 18,579 // ARROBA: 232,238 MEDELLÍN: Carga: 2,321,625 // Kilo: 18,573 // ARROBA: 232,163

Carga: 2,321,625 // Kilo: 18,573 // ARROBA: 232,163 NEIVA: Carga: 2,320,750 // Kilo: 18,566 // ARROBA: 232,075

Carga: 2,320,750 // Kilo: 18,566 // ARROBA: 232,075 PAMPLONA: Carga: 2,320,500 // Kilo: 18,564 // ARROBA: 232,050

Carga: 2,320,500 // Kilo: 18,564 // ARROBA: 232,050 PASTO: Carga: 2,320,500 // Kilo: 18,564 // ARROBA: 232,050

Carga: 2,320,500 // Kilo: 18,564 // ARROBA: 232,050 PEREIRA: Carga: 2,322,375 // Kilo: 18,579 // ARROBA: 232,238

Carga: 2,322,375 // Kilo: 18,579 // ARROBA: 232,238 POPAYÁN: Carga: 2,2322,625 // Kilo: 18,581 // ARROBA: 232,263

Carga: 2,2322,625 // Kilo: 18,581 // ARROBA: 232,263 SANTA MARTA: Carga: 2,324,125 // Kilo: 18,593 // ARROBA: 232,413

Carga: 2,324,125 // Kilo: 18,593 // ARROBA: 232,413 VALLEDUPAR: Carga: 2,321,750 // Kilo: 18,574 // ARROBA: 232,175

El café se encuentra en crisis de producción y comercialización

Según un informe de producción estimada de café presentada por la Federación, la fabricación de 2026 alcanzó 2,51 millones de sacos de 60 kg, frente a 3,78 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída cercana al -33,5%.

El pasado marzo, con unos 754 mil sacos elaborados, no corrigió la tendencia, sino que la consolidó, evidenciando que no se trata de un ajuste puntual, sino de una realidad productiva más retadora en el arranque del año.

Informe de producción estimada de café (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Informe de producción estimada de café (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

Ante esto, Germán Bahamón, gerente de la entidad, hizo un llamado a evitar lecturas apresuradas sobre esta situación.

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