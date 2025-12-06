¿Quién tiene el salario mínimo más alto entre los países que enfrentará Colombia en el Mundial 2026? Crédito: Collage Getty Images

Luego del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Colombia conoció finalmente quiénes serán sus rivales en la primera fase del torneo. Se trata de rivales en su mayoría inéditos, como Portugal y Uzbekistán, además de los tres que buscarán el último cupo en el repechaje internacional: República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Así las cosas, mientras la fiebre mundialista se hace presente poco a poco en el país, las discusiones por el salario mínimo avanzan también, con las diferencias habituales entre las tres partes involucradas: Gobierno, trabajadores y empresarios.

Mientras algunas propuestas del ejecutivo, que espera que el incremento se mantenga en doble dígito, han recibido críticas por parte de diversos sectores, vale la pena ver el reflejo del poder adquisitivo de los ciudadanos colombianos, frente a otros países, en este caso, tomando como referencia al grupo K del Mundial de Fútbol 2026.

¿Quién tiene el salario más alto en el grupo de Colombia en el Mundial?

Como se mencionó anteriormente, el cabeza de serie en el grupo de Colombia es la selección europea de Portugal, por lo que no es de sorprenderse que dicho país encabeza el listado de las remuneraciones a sus empleados, dada las diferencias en ingresos, calidad de vida y el uso del euro.

De igual manera, los equipos en repechaje tienen divisas amparadas en monedas más fuertes, como es el caso del dólar en Jamaica, el franco congoleño en República del Congo y el franco CFP que utilizan los territorios franceses de ultramar, como Nueva Caledonia. Por otra parte, Uzbekistán tiene su propia moneda, que es el som uzbeco (UZS).

Así las cosas el listado de salarios mínimos de los países en contienda, en pesos colombianos según el cambio actual, quedaría en el siguiente orden:

Portugal: 3.987.000 (870 euros)

Nueva Caledonia: 2.849.234 COP (167.602 franco de ultramar)

Jamaica: 1.984.000 COP (16.000 dólar jamaiquino)

Colombia: 1.423.500 COP

Uzbekistán: 1.270.000 COP (1.271.000 som uzbeco)

República Democrática del Congo: 119.680 COP (70.400 franco de áfrica central)

De esta manera se hace evidente que Colombia se ubica en una posición media al interior de un grupo que presenta grandes contrastes, entre economías prósperas, como Portugal y la realidad opuesta de República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo.

¿Cuándo se sabrá el salario mínimo de Colombia en 2026?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino confirmó que hasta el 15 de diciembre irá la primera fase de concertación en la mesa que definirá el salario mínimo de Colombia para 2026.

La discusión avanzará con más claridad a medida que se publiquen datos clave de la economía nacional como es el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las cifras de inflación y contexto macroeconómico. En ese sentido, de no lograr un acuerdo antes del 15 de diciembre la fecha límite sería el 30 del mismo mes, cuando se expediría por decreto.