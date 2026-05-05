Supersolidaria exige a Coosalud convocar asamblea y advierte sanciones si no se cumple la orden

La Superintendencia de la Economía Solidaria exigió al presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, convocar de forma inmediata una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en cumplimiento de una orden de la Superintendencia de Sociedades.

La orden establece que la convocatoria debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y bajo condiciones específicas, incluyendo la notificación a todos los accionistas y el cumplimiento del orden del día definido por la autoridad.

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, hizo un llamado directo al representante legal de la EPS para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin interferencias.

Además, pidió públicamente que no se obstaculice la convocatoria y que se permita el ejercicio de los derechos de la cooperativa como accionista mayoritaria de la EPS.

Una orden de obligatorio cumplimiento

De acuerdo con el requerimiento oficial, la convocatoria debe realizarse de forma inmediata y su cumplimiento debe ser acreditado ante las autoridades, incluyendo el envío de soportes como la citación y las constancias de notificación a los accionistas.

La Superintendencia advirtió que cualquier demora, omisión o incumplimiento podrá generar consecuencias administrativas y judiciales, y será puesto en conocimiento de otras entidades de control.

¿Quién participará en la asamblea?

Coosalud, que actualmente se encuentra intervenida por la Supersolidaria, participará en la asamblea a través del agente especial interventor designado por la entidad.

La cooperativa es accionista mayoritaria de la EPS, por lo que esta reunión será clave para el ejercicio de sus derechos y la toma de decisiones dentro de la entidad.

¿Qué hay detrás de la orden urgente para convocar asamblea de accionistas en Coosalud?

Esta medida se da en medio de las investigaciones que se adelantan por los hallazgos revelados por la Supersolidaria, que advierten presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Entre ellas, la existencia de un esquema que habría permitido ocultar deudas y realizar movimientos financieros que hoy son materia de análisis por parte de las autoridades.