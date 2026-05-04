Superintendente de Salud propone giros directos a familias ante fallas en entrega de medicamentos

SALUD

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, planteó una alternativa para responder a las fallas en la entrega de medicamentos por parte de las EPS. Se trata de la implementación de giros directos a las familias como mecanismo de emergencia.

“Proponemos giros directos a las familias cuando no reciban medicamentos. Estos recursos se descontarían a las EPS desde la UPC”, aseguró el funcionario.

La propuesta surge tras un caso reciente en el que una niña no recibió su tratamiento a tiempo por parte de Ofimédicas. Según relató el superintendente, tras conocer la situación decidió intervenir directamente.

“Hablé con su mamá y, en medio de su dolor, le giré $900 mil. Ella pudo comprar el medicamento de inmediato, sin filas ni trámites”, explicó a través de redes sociales.

La menor de 12 años necesitaba el medicamento tacrolimus que es un potente fármaco inmunosupresor utilizado principalmente para prevenir el rechazo de órganos trasplantados (hígado, riñón, corazón) al reducir la actividad del sistema inmunitario.

El funcionario señaló que este tipo de mecanismos de giros directos a las familias podrían evitar retrasos críticos en la atención de pacientes, especialmente en casos urgentes, mientras se adelantan las acciones correspondientes contra las entidades responsables.

Además, anunció que se abrirán investigaciones por estos hechos tanto a la EPS y como a Ofimédicas.

La propuesta se suma al debate sobre la eficiencia en la entrega de medicamentos en el sistema de salud y busca garantizar que “ni un solo niño se quede sin medicina”, como concluyó el superintendente.