$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

Como estaba esperado, el 9 de diciembre de 2025 se convirtió en una fecha clave para conocer cómo se desarrollarán las negociaciones para definir el incremento del salario mínimo en Colombia en 2026.

Así las cosas, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dio a conocer la propuesta de incremento que presentaron, por un lado, los empresarios; y por el otro, las centrales obreros. Dicha revelación marca el ritmo de un contrapunto marcado por las diferencias, en medio de una comisión tripartita en la cual el Gobierno tendrá la última palabra.

Salario mínimo 2026: ¿Cuáles fueron las propuestas de empresarios y centrales obreros?

De acuerdo con lo expresado por el ministro Sanguino, la diferencia de expectativas es notable, por lo que el Gobierno tendrá un rol fundamental en la concertación. Aunque aún no se conoce la cifra, se espera que esta acoja un punto medio.

En ese sentido, la propuesta de parte de los trabajadores es incrementar el salario mínimo un 16 %, casi el doble de lo sugerido por los gremios empresariales. La propuesta del empresariado es del 7,21 %. A su vez, ambos bloques proponen el mismo aumento respectivo para el subsidio de transporte.

¿De cuánto es la diferencia de propuestas por el salario mínimo 2026?

Las cartas ya destapadas en la mesa de concertación muestran los siguientes aumentos frente al salario mínimo de $1.423.500 en el 2025, establecido por decreto el año pasado:

Centrales obreras: aumento del 16 % = 227.760 frente al salario actual.

Empresarios: aumento del 7.21 % = 102.634 frente al salario.

De esta manera, la diferencia en dinero contante en el incremento propuesto estaría por el orden de $125.126. Una cifra que llama la atención al ser superior incluso a la propuesta misma de los empresarios. Sin embargo, vale la pena tener un poco de contexto para entender qué tan amplia es la brecha. Al fin y al cabo, esta cantidad determina el “techo” y el “piso” de la discusión, como se expresó anteriormente.

¿Cuál fue la diferencia de propuestas para el salario mínimo en 2025?

A finales de 2024 el debate también se mantuvo álgido y hasta el final hubo reticencia ante la posibilidad de llegar a un acuerdo. En ese marco, el Gobierno terminó estableciendo un incremento por decreto del 9,5 %, que representó un aumento de 123.500 frente al salario mínimo anterior.

Durante aquellas discusiones, la diferencia entre empresarios y obreros se tradujo en la propuesta de 5,2 % ($67.600) de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, a la que se le conoció como el “piso” o la base de las posibilidades, y el 12 % ($156.000) expresado por los sindicatos y centrales de trabajadores.

Traducido a dinero, la diferencia entre obreros y empresarios se tasó en un $ 88.400 el año pasado, por lo cual en 2025 será necesario un mayor acercamiento para el consenso y un sólido sustento en cifras como la productividad anual y la inflación para influir en los argumentos.