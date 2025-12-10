Las discusiones por definir el salario mínimo para el año 2026 comienzan a ser una realidad y a lo largo de este mes de diciembre, centrales obreras y empresarios tendrán que llegar a un acuerdo para evitar un desenlace igual al del año pasado, en donde el Gobierno de Gustavo Petro tuvo que fijar el porcentaje de incremento vía decreto.

Esta medida es el último camino para tomar una decisión en casos donde no haya acuerdos entre las partes, un hecho que podría repetirse nuevamente luego de que, en primera instancia, centrales obreras propusieran un aumento del 16%, mientras que empresarios propusieron incremento del 7,21%; dos cifras bastante distantes entre sí y que dejan en evidencia un prematuro desacuerdo inicial.

Durante la extensa sesión que se llevó a cabo este martes 9 de diciembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recalcó que posterior a la presentación de propuestas por parte de los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales, ambas proposiciones deberán ser revisadas y sustentadas de acuerdo a las cifras de productividad, inflación causada, inflación esperada e impacto del costo de vida.

Así quedaría el salario mínimo en 2026 si sube el 16% que proponen las centrales obreras

Parcialmente, el salario mínimo se fija en 1′423.500 pesos colombianos, esto tras el aumento vía decreto que se realizó en 2024 del 9,5%, a esta cifra se le suma el auxilio de transporte, el cual es de 200.000 pesos, por lo que el mínimo vigente a día de hoy es de 1′623.500 COP.

Ahora, partiendo de dicha cantidad, el aumento propuesto por las centrales obreras del 16%, quedaría de la siguiente manera:

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.16 = $227.760 COP

1.423.500 × 0.16 = Total: 1.423.500 + 227.760 = $1.651.260 COP

1.423.500 + 227.760 = Cifra + auxilio de transporte = 1.883.260 pesos colombianos (auxilio de transporte de 232.000 con reajuste del 16%)

Sobre la propuesta presentada, la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ACOPI, María Elena Ospina, expresó que: “Un aumento del salario mínimo, si es cierto que puede subir muchísimo la inflación. Y también es cierto que un Banco de la República, por ejemplo, si subiera mucho la inflación, ¿Qué tendría que hacer? Subir las tasas de interés”.

¿Y cómo quedaría según la propuesta del gremio empresarial?

Ahora, en contraposición a lo que se planteó por parte de las centrales obreras, el gremio empresarial, entre ellos la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco -, no solo avaló un incremento de 7,21%, sino que, de acuerdo al presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, este aumento debería fijarse sobre el 6,21%.

“En el contexto económico actual, ofrecer un incremento superior al cálculo técnico implica un esfuerzo considerable; cualquier porcentaje mayor se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización“, expresó Cabal.

Además, el vocero del gremio concluyó que al final será el Gobierno quien determine el porcentaje vía decreto, una medida que fue utilizada recientemente y que fue catalogada por Cabal como un “deseo populista y demagogo”.

Un incremento del 7,21% supondría las siguientes cifras:

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.7 = $99.645 COP

1.423.500 × 0.7 = Total: 1.423.500 + 99.645 = $1.523.145 COP

1.423.500 + 99.645 = Cifra + auxilio de transporte = 1.737.145 pesos colombianos (auxilio de transporte de 214.000 con reajuste del 7%)

