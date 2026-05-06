Colpensiones aclara el límite de edad para aprovechar la oportunidad de traslado de régimen en 2026

¿Cuál es el formulario para trasladarse a Colpensiones? El plazo máximo es el 16 de julio 2026

Colpensiones reiteró las condiciones oficiales para acceder a la Oportunidad de Traslado entre regímenes pensionales que se estableció en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Aunque recientemente el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el traslado “exprés” de recursos, la ventana de traslado de régimen sigue vigente. Le explicamos:

De acuerdo con la administradora pública, esta ventana especial permite a ciertos afiliados trasladadores de Colpensiones a los fondos privados o viceversa hasta el 16 de julio de 2026, siempre que cumplan los requisitos relacionados con la edad y las semanas cotizadas.

Entre las condiciones establecidas oficialmente, se precisa que podrán acceder a esta oportunidad quienes se encuentran cercanos a la edad de pensión (menos de 10 años de pensionarse), lo que significa cumplir con unos umbrales de edad:

Mujeres: 47 años o más

47 años o más Hombres: 52 años o más

52 años o más Realizar la doble asesoría obligatoria, para comparar proyecciones y tomar una decisión informada y la más conveniente para su futuro.

Desde Colpensiones aclararon que no existe una edad máxima única, sino un rango definido por la cercanía a la pensión, lo que delimita el acceso a quienes cumplen los requisitos de semanas y pertenencia al régimen de transición.

Adicionalmente, deberán acreditar 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres y 900 semanas en el de los hombres al 30 de junio del 2025, como requisitos para el régimen de transición.

Es indispensable el requisito de doble asesoría para comparar las proyecciones entre los fondos privados y el fondo pensional público. Se debe solicitar la vinculación a Colpensiones (o fondo privado) si la doble asesoría concluye que es conveniente.

¿Cuántas semanas se requieren para pensionarse en Colombia?

En el caso de Colpensiones, entidad que administra el Régimen de Prima Media (RPM), los requisitos para obtener la pensión por vejez son haber cumplido 62 años en el caso de los hombres y 57 años para las mujeres, así como haber cotizado 1.300 semanas, las cuales equivalen a 26 años de aportes.

Para los fondos privados se requieren 1.150 semanas cotizadas (aproximadamente 23 años) a los 57 años si eres mujer o 62 años si eres hombre. Si se cumple la edad y el capital no alcanza, el fondo garantiza una pensión de un salario mínimo.

Conviene destacar que el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual. Este proceso ya inició con 1.250 semanas para 2026 y se reducirá año tras año hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.

A pesar de esta modificación, la edad mínima de pensión para las mujeres se mantiene en 57 años. Según Colpensiones, con esta reducción gradual se espera que en 2026 más de 15 mil mujeres adicionales logren obtener su pensión de vejez.

Por último, la entidad recordó que los afiliados interesados deben realizar el trámite en los plazos establecidos y cumplir con los procedimientos oficiales, así como los adicionales de cada régimen pensional.