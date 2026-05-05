Cambian las reglas del transporte de carga en Colombia

Transporte

El Ministerio de Transporte de Colombia expidió una nueva resolución que actualiza las condiciones del transporte de carga en Colombia, con ajustes en el registro, reporte y control de las operaciones a través del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), el sistema oficial que consolida la información del sector.

La medida establece nuevos parámetros para el funcionamiento del transporte terrestre de carga, incluyendo la forma en que se registran los servicios, los valores asociados y los mecanismos de seguimiento.

La normativa dispone que todas las operaciones deberán ser registradas en el RNDC con información completa sobre el servicio, lo que incluye el valor del flete, los costos asociados y las condiciones de contratación. Este registro permitirá contar con mayor trazabilidad en el transporte de carga en Colombia y con datos verificables sobre cada operación, tanto para las autoridades como para los actores del sector.

Nuevas condiciones en pagos, registro y control del transporte de carga

En materia de pagos, la resolución establece que los valores acordados entre las partes deben quedar consignados dentro del sistema, junto con los conceptos que hacen parte del servicio. Dentro de estos elementos se incluye el reconocimiento de trayectos en vacío, los cuales deberán ser reportados como parte integral de la operación de transporte.

Asimismo, se amplía la obligatoriedad del manifiesto de carga en distintos tipos de trayectos, incluidos los de carácter municipal, lo que extiende el alcance del control sobre el transporte de mercancías. Este documento deberá contener información detallada del servicio, los actores involucrados y las condiciones bajo las cuales se ejecuta el traslado de la carga.

La resolución también incorpora herramientas para el seguimiento de las operaciones mediante el registro de información en tiempo real en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), lo que permite monitorear el desarrollo de los servicios de transporte y consolidar un mayor control sobre el movimiento de carga en Colombia.

Qué implica la nueva resolución para transportadores y empresas

Con la entrada en vigencia de esta normativa, transportadores, empresas y generadores de carga deberán cumplir con el registro completo de cada operación en el sistema oficial, reportando de manera detallada la información relacionada con el servicio. Esto tenga en cuenta, incluye los valores del flete, los costos asociados, los trayectos realizados —incluidos los recorridos sin carga— y la documentación obligatoria como el manifiesto de carga.

Asimismo, el cumplimiento de estos requisitos permitirá que las autoridades cuenten con información centralizada y actualizada sobre el transporte terrestre de carga en el país, lo que facilita el seguimiento de las operaciones y la verificación de las condiciones bajo las cuales se presta el servicio.

La nueva regulación se articula con disposiciones previas del sector y establece el marco operativo para el registro, reporte y ejecución de las actividades relacionadas con el transporte de carga, en un sistema que incorpora mayores niveles de información y control en cada uno de los procesos.