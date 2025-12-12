Guanajuato llega a Colombia para ofrecer su imperdible oferta turística: destinos y nuevas alianzas

Guanajuato es uno de los estados más fascinantes, vibrantes, culturales e imperdibles de México. Sus calles, llenas de colores, historia, arquitectura, gastronomía, arte, romanticismo y tradición, lo convierten en un destino apetecido alrededor del mundo.

Armando Gasca, encargado de la de la subsecretaría de promoción turística del Estado de Guanajuato (SECTURI), lideró una gira de promoción turística que recorrió Bogotá, Cali y Medellín, con la intención de llegar a acuerdos para que cada día más colombianos puedan conocer de primera mano la magia que se vive en ese lugar de México.

“Colombia es el tercer mercado internacional más importante para nosotros, nos visitan alrededor de 200 mil colombianos al año -superado solo por Estados Unidos y Madrid- por lo cual nos pone muy felices consolidar la presencia aquí”, dijo Gasca a Caracol Radio.

Y es que Guanajuato es un mosaico de experiencias: historia viva, ciudades coloniales, tradiciones populares y gente amable, es lo que más se encuentra. Sus destinos —San Miguel de Allende, Guanajuato capital, León, Purísima del Rincón y Dolores Hidalgo— ofrecen una combinación única de patrimonio, autenticidad y modernidad.

Precisamente, durante la gira, se proyectó que Guanajuato es un destino integral para todos los segmentos, capaz de atraer viajeros culturales, gastronómicos, de reuniones, bienestar y romance, gracias a la diversidad y riqueza de su oferta turística.

El representante de turismo destaca, además, que Guanajuato cuenta con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad: Guanajuato Capital, una ciudad histórica de calles coloniales, túneles subterráneos y una influencia minera decisiva en la historia de México y San Miguel de Allende, reconocida por su arquitectura barroca, su ambiente artístico y su emblemática Parroquia de San Miguel Arcángel.

Un viaje de alianzas en beneficio de los colombianos

San Miguel de Allende, reconocido como uno de los destinos más románticos del mundo, fue el punto central para fortalecer la conexión con wedding planners colombianos, interesados en crear experiencias de boda auténticas y memorables en México.

Así mismo, durante la gira, los prestadores de servicios turísticos de Guanajuato, se reunieron con entidades privadas y públicas, para llegar a acuerdos que le permitan a los colombianos ir en cualquier época del año.

“Gracias a estas acciones de promoción, se impulsó el interés del mercado colombiano, generando nuevas oportunidades de negocio, capacitación y colaboración. Invitamos a los colombianos a descubrir Guanajuato, un destino que celebra la vida, la historia y la cultura en cada rincón", aseguraron desde la Secretaría de Turismo.

¿Qué hacer en Guanajuato?

Más allá de la capital, el estado de Guanajuato sorprende con destinos que amplían la experiencia. San Miguel de Allende, reconocido mundialmente por su belleza arquitectónica y ambiente artístico, ofrece calles impecablemente conservadas, terrazas con vistas inolvidables y un aire romántico que lo convierte en sede de bodas destino.

León, con su tradición zapatera y su oferta moderna de compras y eventos, se ha posicionado como un punto clave para viajeros de negocios y compras. Y en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia de México, la historia cobra vida entre templos, museos y heladerías icónicas que dan un toque pintoresco al recorrido.

Carla Aguilera Hernández, de la dirección general de hospitalidad y turismo de la ciudad de León, destaca que allí es donde converge toda la industria. “Para nosotros es muy importante lo que vienen siendo los congresos, convenciones y exposiciones. Todo esto nace precisamente de la industria del cuero, calzado y piel. Más del 70% de todo el cuero, piel y calzado que se produce a nivel nacional, se produce en nuestra ciudad".

Vale la pena destacar que el 12.3% del producto interno bruto de Guanajuato depende del turismo, con más de 200 mil empleos, por lo que abrir fronteras y mirar a países como Colombia, es más que una apuesta estratégica.

“Nos reunimos con mayoristas, con minoristas, con sector público y privado en Colombia para hacer llave. Podemos armar un paquete donde vas a disfrutar y vas a gozar de un Guanajuato cultural, de un Guanajuato de aventura, de un Guanajuato de romance o de una industria de reuniones", destaca Gasca.

Además, los representantes de turismo, aseguran que no importa la época del año, “no importa el mes en el que vayas a nuestro estado, vas a poder encontrar oferta para poder realizar cualquier tipo de actividad y diferente que te pueda a ti llenar".

Así, Guanajuato se consolida como un destino completo para viajeros que buscan experiencias auténticas. Sin importar si se visita por primera vez o se regresa para reencontrarse con sus calles coloridas, siempre habrá algo nuevo que descubrir en el corazón cultural de México.