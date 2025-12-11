Vuelos para ver la selección Colombia en Mundial 2026: ciudad con disminución del 7% en precio de tiquetes

Vuelos para ver la selección Colombia en Mundial 2026: ciudad con diminución del 7% en precio de tiquetes

Se acerca una de las fechas más esperadas por millones de personas en el mundo, el mundial 2026, un evento en el se reunirán 48 selecciones con el fin de ganar la Copa del Mundo.

El Mundial que debutará el 11 de junio de 2026 ,ha sido tan llamativo para los colombianos que desde que se anunció el sorteo, varios comenzaron a mirar precios de tiquetes en las ciudades donde jugará la selección Colombia.

Teniendo en cuenta que la fecha en la que se dará el partido de inauguración se acerca, el registro de búsqueda de vuelos comenzó a disparase y en algunos casos, los precios de vuelos comenzaron a variar hacia ciudades como Miami, Guadalajara, Ciudad de México y Nueva York.

KAYAK el metabuscador de viajes líder en el mundo, realizó un análisis de los precios promedio entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026, los datos indicaron que las búsquedas de vuelos a Miami se triplicaron , mientras que a ciudad de México se multiplicaron por 7, y hacia nueva York subieron un 30%.

Cuánto cuesta un tiquete a las ciudades donde jugará Colombia

Teniendo en cuenta el análisis que realizó Kayak, estos fueron los precios que encontraron dentro de las fechas que se realizará el mundial:

Miami: paso de $1.930.225 COP a $2.404.041 COP, lo que representa un aumento del 25%

Para muchos colombianos, la ciudad de Miami además de vivir el mundial, también es un ambiente para disfrutar de actividades culturales y de entretenimiento.

Ciudad de México : pasó de $1.770.450 COP a $1.871.409 COP , lo que registra un incremento del 6%

: pasó de $1.770.450 COP a $1.871.409 COP , lo que registra un Guadalajara: con un precio inicial de $2.384.008 COP a $2.242.280 COP, en este caso representó una disminución.

con un precio inicial de $2.384.008 COP a $2.242.280 COP, en este caso representó una disminución. Nueva York: pasó de $2.788.277 COP a $2.580.300 COP, con una disminución del 7% entre la semana previa y la posterior al anuncio oficial del grupo de Colombia.

Si bien Nueva York no será ciudad con sede para los partidos de Colombia sí será la ciudad donde se llevará a cabo la final de la Copa Mundo 2026.

En medio de precios que suben y bajan con rapidez, es importante contar con herramientas para identificar oportunidades. Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de KAYAK, afirma que:

“Con ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México, la planeación estratégica puede marcar una diferencia significativa para quienes desean viajar. Nuestros datos muestran que algunas rutas hacia destinos clave ya reflejan variaciones en los precios promedio. Explorar alternativas cercanas, comparar opciones y usar herramientas para monitorear cambios ayuda a los viajeros a organizar su viaje de forma más clara y sencilla”.

¿Cuánto costarán los boletos para la inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con lo informado por la FIFA desde el 11 de diciembre hasta el 13 de enero del 2026, se abrirá una nueva fase para acceder a la compra de las entradas del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con la FIFA, los boletos tendrán un costro entre los $60 dólares y los $6.710 dólares para el partido de la gran final, esto en pesos colombianos son $240.000 COP y $27′000.000 COP

Partidos Colombia Mundial:

Colombia vs Uzbekistán : Miércoles 17 de junio 2026, Estadio Ciudad de México.

: Miércoles 17 de junio 2026, Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia: Martes 23 de junio 2025, Estadio Guadalajara.

Martes 23 de junio 2025, Colombia vs Portugal: Sábado 27 de junio 2026, Miami Stadium

Grupo K del mundial

Luego del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, el pasado a selección Colombia hace parte del grupo K, un equipo que arrancará su camino mundialista jugando los dos partidos iniciales en México. Dentro de este grupo está: