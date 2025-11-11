Nueva ruta entre Colombia y México fortalecerá el turismo entre ambos países

Bogotá, que continúa siendo la ciudad más visitada del país, amplió su conectividad internacional con la apertura de la nueva ruta Bogotá–Guadalajara (México). Con esta ampliación, la capital proyecta la llegada de 14,8 millones de turistas, lo que representa un incremento del 5,3 % frente al año anterior. En lo corrido del año, Bogotá ha recibido 1,4 millones de visitantes extranjeros, superando en un 3,1 % las cifras registradas en 2024.

La nueva ruta fue posible gracias a la aerolínea mexicana Volaris, que impulsa el turismo, la cultura y los negocios entre ambos países, además de fortalecer la posición de Bogotá como un hub aéreo estratégico para Latinoamérica y Norteamérica.

“La conectividad entre México y Bogotá sigue creciendo: este año esperamos más de 1.300 vuelos y 230 mil asientos entre ambos países. En 2025, Volaris operará 45 vuelos nuevos desde Guadalajara y el AIFA, movilizando a más de 14 mil pasajeros. Todo esto consolida a nuestra ciudad como un destino competitivo, sostenible y vibrante, y reafirma a Bogotá como la gran puerta de entrada a Sudamérica”, manifestó Ángela Garzón Caicedo, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros 2025-I, elaborada por el Observatorio de Turismo de Bogotá, México se posiciona como uno de los mercados internacionales más importantes para la capital, siendo el segundo país con más tiquetes vendidos hacia Bogotá y el tercero en llegada de visitantes extranjeros.

Las cifras del IDT respaldan esta tendencia: entre enero y septiembre de 2025, más de 600 mil viajeros llegaron a Colombia, de los cuales uno de cada cuatro se hospedó en Bogotá. El 70 % viajó por turismo y el 9 % por negocios, lo que refleja la confianza en la amplia oferta cultural, gastronómica y experiencial que ofrece la capital colombiana.