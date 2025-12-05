¿Cuál es la forma más barata de ir al Mundial 2026 desde Colombia? Sin gastar una fortuna // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su curso con uno de sus momentos más esperados: el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará este viernes 5 de diciembre en Washington D. C.. El certamen, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito al estrenarse con un formato histórico que ampliará el número de selecciones participantes.

Por primera vez en la historia del torneo, serán 48 los países que lucharán por el título más importante del fútbol mundial, lo que representa un incremento de 16 selecciones respecto a ediciones anteriores. Esta modificación no solo amplía el mapa competitivo, sino que también eleva la expectativa de los aficionados, ya que el campeonato pasará de 64 a 104 partidos en total.

Si bien el sorteo permitirá conocer la conformación inicial de los grupos, aún quedan seis cupos por definirse, los cuales se resolverán en el repechaje internacional previsto para marzo del próximo año. Entre los equipos que buscarán asegurar su lugar se encuentra Bolivia, que mantiene viva la ilusión de clasificar a la máxima cita del fútbol tras 32 años, su última participación en una fase de grupos fue, precisamente, en Estados Unidos 1994.

¿Cuál es la forma más barata de ir al Mundial 2026 desde Colombia?

El sueño de todo aficionado del fútbol es poder seguir a su país en un Mundial, ahora, si usted tiene el deseo de ir con un presupuesto moderado, acá le damos algunos tips para que se ahorre un buen dinero, aunque debe tener en cuenta que a fecha que se escribe esta nota, aún se desconoce cuáles serán las sedes en las que jugará Colombia.

Primer paso: elegir el destino

Aunque la mayor parte del Mundial se desarrollará en Estados Unidos, la posibilidad de ir a México o Canadá puede impactar notoriamente el bolsillo, pues de los tres países sede de la cita mundialista, el más económico para llegar desde Colombia es México, los vuelos para la CDMX rondan el 1′800.000 y los 2′500.000 COP, para Miami, por ejemplo, los precios parten desde los 2′000.000 COP y para Toronto son de 3′000.000 COP aproximadamente.

Entonces, de acuerdo a esto, sale más económico visitar México para disfrutar de la fase de grupos del Mundial, pues los viajes entre la capital, Guadalajara y Monterrey se pueden conseguir por 500.000 COP ida y vuelta, mientras que si llega a México y desea visitar Estados Unidos, los tiquetes pueden costar 1′000.000 COP o más.

Segundo paso: las fechas

La FIFA ratificó que el calendario del Mundial 2026 se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio, sin embargo, el último partido en México se disputará el 5 de julio y en Canadá el 7 de julio, cuando se cierre la fase de octavos de final, pues a partir de los cuartos de final el torneo se jugará solo en suelo estadounidense.

Teniendo en cuenta esto, debe planificar qué fechas y sobre qué fases desea ir al Mundial, si elige México o Canadá tenga presente que la mejor opción será llegar durante las primeras dos semanas del torneo, pues es donde mayor número de compromisos se disputarán en estos dos países, mientras que si busca asistir a fases KO, la mejor opción es Estados Unidos.

Como consejo, llegue algunos días antes de que se dispute un partido, pues eso permitirá reducir costos, por ejemplo, el partido inaugural se jugará el 11 de junio en Ciudad de México, si viaja el 10 de junio los tiquetes podrían costarle casi tres millones de pesos, mientras que si viaja el 9 de junio, podría ahorrarse un millón.

Tercer paso: asegurar las entradas

De nada sirve ahorrarse unos pesos si no va a asistir a ningún partido, por lo que comprar las boletas es el paso clave en todo este itinerario, desafortunadamente, adquirir las entradas es, quizá, el paso más complejo a día de hoy, pues la FIFA ya cerró dos fases de venta preliminares para los aficionados y habilitará una tercera y última posterior al sorteo de la fase de grupos que se hará el 5 de diciembre.

La última oportunidad será esta tercera fase de venta, sin embargo, también es la más difícil por la alta demanda, por lo que debe estar muy atento al portal de entradas de la FIFA para adquirir las entradas en las sedes donde estará o de los lugares donde jugará la Selección Colombia.

Si no logra conseguir boletas en esta fase, la única esperanza radica en la fase de reventa oficial de la FIFA, donde podrá adquirir las entradas de manera legal, verificadas y con la garantía de que no será estafado, no obstante, los costos en esta plataforma se pueden elevar hasta cinco veces más del costo oficial. Acá la dejamos una guía completa para que conozca cómo funciona la plataforma de reventa FIFA.

¿Cuál es el presupuesto mínimo que debo tener si quiero ir al Mundial?

Tras hacer unas cuentas superficiales, el presupuesto que debe tener, aproximadamente, si desea asistir a la Copa del Mundo, ahorrando al máximo, lo podemos desglosar de la siguiente manera:

Tiquetes aéreos: 1′800.000 - 2′200.000 COP

1′800.000 - 2′200.000 COP Estadía: 600.000 COP (10 noches en Hostales) - 850.000 COP (Hoteles de 2 estrellas)

600.000 COP (10 noches en Hostales) - 850.000 COP (Hoteles de 2 estrellas) Entradas a los partidos: 450.000 COP (Precios oficiales) - 1′500.000 COP (Reventa oficial FIFA)

450.000 COP (Precios oficiales) - 1′500.000 COP (Reventa oficial FIFA) Alimentación: 1′000.000 COP para diez días, distribuidos en 100.000 por día.

1′000.000 COP para diez días, distribuidos en 100.000 por día. Transporte: 100.000 COP (si toma bus o Metro) - 650.000 COP (si toma Taxi o Uber)

100.000 COP (si toma bus o Metro) - 650.000 COP (si toma Taxi o Uber) Gastos imprevistos y souvenirs: 1′200.000 COP

1′200.000 COP Total aproximado: 5′250.000 COP como presupuesto mínimo. Sin embargo, se debe aclarar que es posible que en migración le soliciten poseer unos $1.000 dólares de presupuesto fuera de los gastos fijos como estadía, entradas y tiquetes, lo que aumentaría este presupuesto a 8′000.000 COP aproximados.

