¿Es más atractiva la final Nacional-Medellín en Copa o Tolima-Junior en Liga? El Pulso del Fútbol

Se vienen días de infarto en el fútbol colombiano. Por un lado, el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín definirá el campeón de la Copa Colombia 2025; por otro lado, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputan la gran final de la Liga Colombiana 2025-II.

Durante el más reciente episodio de El Pulso del Fútbol, los panelistas César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre la importancia y lo atractivo que tienen las dos finales que se avecinan en el fútbol colombiano.

Arce, sin dudar, se decantó por el clásico paisa: “Genera más atención un Nacional - Medellín, por el hecho de que Nacional tiene 2-3 veces más hinchada que los equipos que están disputando hoy la final de la Liga”.

Entretanto, César Augusto optó por el otro compromiso: “Con todo respeto, me parece que genera más atención y es más importante el partido entre Junior y Deportes Tolima porque es la final de la Liga. Siempre lo he sostenido, la Copa tiene su importancia, pero es un torneo menor comparado con la Liga”.

Frente a esta confrontación, Steven explicó que seguramente el rating de la Copa superará con creces al de la Liga, debido a que al aficionado del fútbol, más allá de ser hincha, le genera morbo un clásico en estas instancias. Ahora bien, a nivel importancia para el país, confesó que la final de la Liga evidentemente se lleva los reflectores.

Con lo anterior sobre la mesa, Londoño sentenció: “Yo le digo una cosa, hoy el partido Medellín vs Nacional es de consolación... ¿Usted cree que los hinchas llegan con mucho entusiasmo a decir que vamos a ser campeones de Copa?”

A lo que Arce respondió: “Es una final contra tu rival de patio”.

