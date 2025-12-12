¿Es más atractiva la final Nacional-Medellín en Copa o Tolima-Junior en Liga? El Pulso del Fútbol
Vea acá el debate por la definición de los últimos dos títulos del año an Colombia.
Se vienen días de infarto en el fútbol colombiano. Por un lado, el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín definirá el campeón de la Copa Colombia 2025; por otro lado, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputan la gran final de la Liga Colombiana 2025-II.
Le puede interesar: Asamblea de la Dimayor: Estas fueron las decisiones más importantes que se tomaron para el 2026
¿Es más atractiva la final Nacional-Medellín en Copa o Tolima-Junior en Liga?
Durante el más reciente episodio de El Pulso del Fútbol, los panelistas César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre la importancia y lo atractivo que tienen las dos finales que se avecinan en el fútbol colombiano.
Arce, sin dudar, se decantó por el clásico paisa: “Genera más atención un Nacional - Medellín, por el hecho de que Nacional tiene 2-3 veces más hinchada que los equipos que están disputando hoy la final de la Liga”.
Lea también acá: Liga colombiana 2026-I: Así se jugará la primera fecha del próximo campeonato
Entretanto, César Augusto optó por el otro compromiso: “Con todo respeto, me parece que genera más atención y es más importante el partido entre Junior y Deportes Tolima porque es la final de la Liga. Siempre lo he sostenido, la Copa tiene su importancia, pero es un torneo menor comparado con la Liga”.
Frente a esta confrontación, Steven explicó que seguramente el rating de la Copa superará con creces al de la Liga, debido a que al aficionado del fútbol, más allá de ser hincha, le genera morbo un clásico en estas instancias. Ahora bien, a nivel importancia para el país, confesó que la final de la Liga evidentemente se lleva los reflectores.
Con lo anterior sobre la mesa, Londoño sentenció: “Yo le digo una cosa, hoy el partido Medellín vs Nacional es de consolación... ¿Usted cree que los hinchas llegan con mucho entusiasmo a decir que vamos a ser campeones de Copa?”
A lo que Arce respondió: “Es una final contra tu rival de patio”.
Entérese de: Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó