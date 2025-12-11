Asamblea de la Dimayor: Estas fueron las decisiones más importantes que se tomaron para el 2026

Este jueves se llevó a cabo en Medellín la Asamblea de la Dimayor, en la cual participaron los 36 presidentes de los clubes afiliados la División Mayor del Fútbol Colombiano. Tras la reunión, se tomaron algunas decisiones importantes para el próximo año.

Durante las Ligas del 2026 se presentarán algunas modificaciones tanto en el formato de los campeonatos, como en el reglamento de los mismos. De igual manera, se definió la situación de equipos como Deportivo Pereira y Atlético Huila.

Cambios en el FPC para el 2026

Como lo había manifestado el mismo Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, semanas atrás, la primera Liga del fútbol colombiano no contará con los cuadrangulares, por el contrario se jugarán playoffs. Para el torneo del segundo semestre sí regresarán los cuadrangulares. En ninguno de los dos campeonatos se jugará fecha de clásicos.

Entretanto, el principal cambio reglamentario será permitir el uso de los cuatro jugadores inscritos de manera simultánea. Hasta el momento, cada equipo podía inscribir cuatro futbolistas extranjeros; sin embargo, solo podía disponer de máximo tres al tiempo en el campo de juego.

Situación del Huila y el Pereira

Finalmente, Atlético Huila podrá jugar en Yumbo, tras la decisión de marcharse del estadio Plazas Alcid de Neiva; mientras que Deportivo Pereira podrá seguir compitiendo mientras cuenta con el reconocimiento deportivo.