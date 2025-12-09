Junior vs. Tolima, boletería para la primera final en Barranquilla: precios y cómo comprar

Junior selló su clasificación a la final de la Liga colombiana y disputará el título con Deportes Tolima, que logró su boleto una fecha antes de terminar los cuadrangulares. Si bien el conjunto Tiburón cayó ante DIM por 2-1, el resultado en Cali entre América y Nacional le permitió quedar primero del Grupo A con 11 unidades.

Así las cosas, la definición de la estrella de fin de año será entre tiburones y pijaos, una final inédita desde que se disputan los torneos cortos. El cuadro barranquillero jugará su final número 13 en este formato, mientras que el ibaguereño afrontará la décima.

Le puede interesar: Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó tras fecha final de cuadrangulares

Boletería para Junior vs. Tolima

El primer partido de la gran final se disputará en Barranquilla el próximo viernes 12 de diciembre desde las 8:00 p.m. El conjunto rojiblanco anunció durante la mañana de este martes 9 de diciembre el precio de boletería suelta y las indicaciones para los abonados.

Los precios divulgados parecen asequibles para tratarse de una final de Liga colombiana, pues la más costosa está en 150.000 en occidental. Por lo anterior, se espera un estadio Metropolitano a reventar.

Tribuna Precio Occidental 150.000 Oriental 80.000 Norte 50.000 Sur 50.000

En el caso de los abonados a los cuadrangulares del 2025-II van a tener su puesto asegurado hasta las 6:00 p.m. del miércoles 10 diciembre, conservando la misma ubicación de su abonado.

¿Por dónde se pueden comprar las boletas?

Tanto abonados como los que compren boletería suelta podrán comprar sus entradas mediante warena.co. Los abonados tendrán un proceso de compra más ágil.