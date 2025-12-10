Junior busca la estrella de Navidad: ¿Cuántas finales de Liga Colombiana ha disputado?. Foto: (Colprensa-Jairo Cassianni).

¡Se define el título del segundo semestre en Colombia! Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se medirán frente a frente por el título del Torneo Finalización 2025.

Le puede interesar: Nacional, Tolima y DIM, atentos a sorteo de fase previa Libertadores 2026: fecha, hora y cómo seguir

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗜𝗜-𝟮𝟬𝟮𝟱! 🔥



Consulta aquí los horarios de cada partido 👀



👉 https://t.co/xTzNBvq22y#LoDamosTodo pic.twitter.com/ueHXzaC1e1 — DIMAYOR (@Dimayor) December 9, 2025

El cuadro ibaguereño se metió a esta instancia tras haber finalizado segundo en el todos contra todos y posteriormente ganar el Grupo B con una fecha de antelación. Los dirigidos por David González llegan con el rótulo de favoritos a esta confrontación decisiva.

Entretanto, el elenco barranquillero fue de más a menos en la primera fase del campeonato y sobre el cierre terminó logrando la clasificación. Posteriormente, en cuadrangulares, hizo respetar su localía y esto le sirvió para ser finalista del segundo semestre.

Lea también acá: Junior vs. Tolima, boletería para la primera final en Barranquilla: precios y cómo comprar

⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟔 Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025!



¡Estos son los finalistas!#LoDamosTodo pic.twitter.com/KtjUNx4egY — DIMAYOR (@Dimayor) December 9, 2025

El estelar enfrentamiento iniciará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (12 de diciembre) y terminará en el Manuel Murillo Toro (16 de diciembre).

¿Cuántas finales de Liga Colombiana ha disputado Junior?

Desde que se instauraron los torneos cortos desde el 2002, el Junior de Barranquilla ha disputado 13 finales semestrales. De ellas, ganó siete y perdió seis. Repase acá el balance completo:

2003-I: perdió la final con el Once Caldas por marcador global 0-1.

perdió la final con el Once Caldas por marcador global 0-1. 2004-II: venció en la final a Atlético Nacional por 5-2 en la tanda de penales.

venció en la final a Atlético Nacional por 5-2 en la tanda de penales. 2009-I: perdió la final con el Once Caldas por marcador global 2-5.

perdió la final con el Once Caldas por marcador global 2-5. 2010-I: venció en la final a La Equidad por marcador global de 3-2.

venció en la final a La Equidad por marcador global de 3-2. 2010-I: venció en la final a La Equidad por marcador global de 3-2.

venció en la final a La Equidad por marcador global de 3-2. 2011-II: venció en la final a La Equidad por marcador global de 3-2.

venció en la final a La Equidad por marcador global de 3-2. 2014-I: perdió la final con Atlético Nacional por 2-3 en los penales.

perdió la final con Atlético Nacional por 2-3 en los penales. 2015-II: perdió la final con Atlético Nacional por 2-4 en los penales.

perdió la final con Atlético Nacional por 2-4 en los penales. 2016-I: perdió la final con el Independiente Medellín por marcador global 1-3.

perdió la final con el Independiente Medellín por marcador global 1-3. 2018-II: venció en la final al Independiente Medellín por marcador global de 5-4.

venció en la final al Independiente Medellín por marcador global de 5-4. 2019-I: venció en la final al Deportivo Pasto por 5-4 en los penales.

venció en la final al Deportivo Pasto por 5-4 en los penales. 2019-II: perdió la final con el América de Cali por marcador global 0-2.

perdió la final con el América de Cali por marcador global 0-2. 2023-II: venció en la final al Independiente Medellín por 5-3 en los penales.

En este Finalización 2025, los rojiblancos van por su decimocuarta final e intentarán sobrepasar e intentarán ganar su undécima estrella, lo que les permitiría dejar atrás las 10 del Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Entérese de: Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó tras fecha final de cuadrangulares