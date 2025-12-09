Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó tras fecha final de cuadrangulares

Liga Colombiana

Terminaron los cuadrangulares de la Liga colombiana y con ello quedaron definidos los finalistas: Junior por el Grupo A y Deportes Tolima por el Grupo B. La fecha de definición de la instancia semifinal tuvo emoción, pues de manera agónica el equipo Tiburón logró su cupo a la disputa del título.

Asimismo, la tabla de reclasificación anual también estaba en juego. En el caso de Medellín, necesitaba ganar para asegurarse ingresar a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que Nacional debía acceder a la final para garantizar su presencia, pero ahora dependerá de que Tolima sea campeón para optar a la fase previa.

Así se distribuyen los cupos a la Copa Libertadores 2026

Santa Fe ya tenía asegurado su cupo a la fase de grupos de la Libertadores por ser el campeón de la Liga 2025-I. Tolima también tiene boleto garantizado, pero resta por saber si lo hará mediante la vía de reclasificación o como campeón.

Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

Colombia 2: Campeón de Liga II.

Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Así se otorgan los cupos a Copa Sudamericana 2026

De momento, Millonarios y Bucaramanga tienen garantizada su participación en este certamen. Otros que se podrían sumar serían América, Junior, Nacional o Medellín.

Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.

Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

¿Qué pasa si Tolima es campeón y qué pasa si el campeón es Junior?

Si Tolima es campeón, iría junto a Santa Fe a fase de grupos de manera directa de la Copa Libertadores y esto le abriría el cupo a Nacional para ir a fase previa de este torneo con Medellín. En este escenario, América, Junior, Bucaramanga y Millonarios serían los cuatro representantes en la Copa Sudamericana.

Pero si Junior es el campeón, Nacional se queda sin cupo a Libertadores. Así, el Tiburón y Santa Fe irían a fase de grupos de Libertadores y Tolima y Medellín a la fase previa. El Verdolaga, América, Bucaramanga y Millonarios a Sudamericana.

Así quedó la tabla de reclasificación 2025

Pos.ClubPuntos
1Tolima96
2Medellín92
3Nacional88
4Santa Fe*86
5América85
6Junior84
7Bucaramanga74
8Millonarios73
9Once Caldas63
10Alianza58

