Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó tras fecha final de cuadrangulares
Nacional necesita que Tolima sea campeón para asegurarse entrar a la fase previa de la Copa Libertadores.
Terminaron los cuadrangulares de la Liga colombiana y con ello quedaron definidos los finalistas: Junior por el Grupo A y Deportes Tolima por el Grupo B. La fecha de definición de la instancia semifinal tuvo emoción, pues de manera agónica el equipo Tiburón logró su cupo a la disputa del título.
Asimismo, la tabla de reclasificación anual también estaba en juego. En el caso de Medellín, necesitaba ganar para asegurarse ingresar a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que Nacional debía acceder a la final para garantizar su presencia, pero ahora dependerá de que Tolima sea campeón para optar a la fase previa.
Así se distribuyen los cupos a la Copa Libertadores 2026
Santa Fe ya tenía asegurado su cupo a la fase de grupos de la Libertadores por ser el campeón de la Liga 2025-I. Tolima también tiene boleto garantizado, pero resta por saber si lo hará mediante la vía de reclasificación o como campeón.
• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).
• Colombia 2: Campeón de Liga II.
• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)
• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)
Así se otorgan los cupos a Copa Sudamericana 2026
De momento, Millonarios y Bucaramanga tienen garantizada su participación en este certamen. Otros que se podrían sumar serían América, Junior, Nacional o Medellín.
• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.
• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.
• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.
• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.
¿Qué pasa si Tolima es campeón y qué pasa si el campeón es Junior?
Si Tolima es campeón, iría junto a Santa Fe a fase de grupos de manera directa de la Copa Libertadores y esto le abriría el cupo a Nacional para ir a fase previa de este torneo con Medellín. En este escenario, América, Junior, Bucaramanga y Millonarios serían los cuatro representantes en la Copa Sudamericana.
Pero si Junior es el campeón, Nacional se queda sin cupo a Libertadores. Así, el Tiburón y Santa Fe irían a fase de grupos de Libertadores y Tolima y Medellín a la fase previa. El Verdolaga, América, Bucaramanga y Millonarios a Sudamericana.
Así quedó la tabla de reclasificación 2025
|Pos.
|Club
|Puntos
|1
|Tolima
|96
|2
|Medellín
|92
|3
|Nacional
|88
|4
|Santa Fe*
|86
|5
|América
|85
|6
|Junior
|84
|7
|Bucaramanga
|74
|8
|Millonarios
|73
|9
|Once Caldas
|63
|10
|Alianza
|58