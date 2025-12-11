Liga colombiana 2026-I: Así se jugará la primera fecha del próximo campeonato

A falta de disputarse la gran final del fútbol colombiano, este miércoles se llevó el sorteo de la primera fecha de la Liga 2026-I, campeonato que estará comenzando a mediados de enero.

Casualmente, Junior y Tolima reeditarán la final de este campeonato en la primera fecha del próximo certamen. El juego se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por otro lado, el Internacional de Bogotá, antes La Equidad, se estrenará como esta nueva institución visitando al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Entretanto, Nacional recibirá al Chicó; Santa Fe recibirá a Águilas Doradas; Cali visitará a Jaguares y Millonarios hará lo propio ante el Atlético Bucaramanga.

Partidos de la primera fecha de la Liga 2026-I

Junior Vs. Tolima

Nacional Vs. Boyacá Chicó

Deportivo Pasto Vs. Medellín

Santa Fe Vs. Águilas Doradas

Jaguares Vs. Deportivo Cali

Cúcuta Vs. Once Caldas

Atlético Bucaramanga Vs. Millonarios

Fortaleza Vs. Alianza FC

América Vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Pereira Vs. Llaneros

Cambios en el sistema del campeonato

Si bien no han sido oficializados, la propuesta de Dimayor para el próximo año es que se elimine la fecha de clásicos; es decir, se jueguen 19 jornadas durante la fase regular. En las instancias definitivas, tampoco se disputarán cuadrangulares, regresando a los playoffs.

Los ocho mejores equipos del Todos Contra Todos clasificarán a una instancia de eliminación directa, donde los rivales se decidirán por sorteo, teniendo en cuenta algunos parámetros para su emparejamiento.

Las finales del presente campeonato se estarán disputando los días viernes 19 de diciembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y martes 23 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro.