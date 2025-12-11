Junior vs. Tolima, final ida de la Liga Colombiana 2025-II: fecha, hora y cómo seguir

Todo está listo para la gran final del fútbol colombiano. Este viernes 12 de diciembre Junior recibirá a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el juego de ida por el título del segundo semestre del 2025.

El equipo barranquillero viene de avanzar como finalista del grupo A, en unos cuadrangulares bastante apretados que disputó junto a Nacional, Medellín y América. En estos seis duelos de ida y vuelta, los dirigidos por Alfredo Arias, lograron 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y una sola derrota en la última jornada 2-1 ante el cuadro Poderoso.

Este viernes el cuadro tiburón tendrá su oportunidad de asegurar un resultado en ante los 46.000 hinchas que colmaran el Metropolitano, como lo han venido haciendo en las fases finales. Además, en los últimos 10 años esta será la sexta final que disputa Junior, en las cuales ha ganado tres y perdido otras dos.

El equipo Pijao, por su parte, es un gran rival como visitante, ya que hace siete jornadas no pierde un partido, en los cuales ha conseguido seis triunfos y un empate. Lo que también plantea un difícil reto para los barranquilleros, que en este semestre han cedido varios puntos en su casa.

Deportes Tolima avanzó a la final tras obtener 14 puntos en el grupo B. En los cuales le ganó los partidos de ida y vuelta a los equipos bogotanos Santa Fe y Fortaleza, así mismo, ante Bucaramanga igualó en condición de local y en casa. En la última jornada de estos cuadrangulares le ganó 1-0 al equipo de Los Amix.

El último antecedente entre estos dos equipos fue el 5 de octubre, por la fecha 14 del todos contra todos en la que Tolima ganó 1-0 con anotación de Juan Torres, en Barranquilla.

Posibles nóminas

Junior

DT. Alfredo Arias

Nómina: Mauro Silveira, Edwin Herrera, Jermein Peña, Jesus Rivas, Yeison Suarez, Yimmi Chará, Cristian Báez, Didier Moreno, Jose Enamorado, Guillermo Paiva y Carlos Esparragoza.

Tolima

DT. Lucas González

Nómina: Neto Volpi, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Mera, Samuel Velásquez, Sebastian Guzman, Brayan Rovira, Yoimar Moreno, Juan Torres, Ever Valencia y Gonzalo Lencina.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

Es válido mencionar que el partido de ida de la final de la Liga Colombiana 2025-II, entre Junior Y Tolima se jugará este viernes 12 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia), en el Metropolitano. El juego lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, además todos los detalles del encuentro podrá revisarlos en Caracol Deportes.