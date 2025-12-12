Asilo y amnistía general, ¿Qué representa la posición de Colombia frente al régimen de Venezuela?

En Hora20 el análisis a la postura de Colombia frente al régimen de Nicolás Maduro, las propuestas del gobierno Colombiano y lo que esto representa en medio del Nobel de Paz a María Corina Machado y las tensiones con Estados Unidos. Después hablaremos del Congreso de la República, que se encuentra en su recta final, de los proyectos que se hundieron, de lo que prosperó y de lo que queda pendiente.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado, experto en estudios políticos y defensa nacional, señaló que la posición de la canciller sobre el Nobel es lamentable, “no solo no condena lo que pasa en Venezuela, sino que se legitima con distintos actos como convenios, compra de gas y ahora descalifica la labor de Machado y dice que ella incita la violencia, pero hoy allá hay cantidad actores violentos que tienen tomado ese país y la presencia actores extranjeros que se fortalecen bajo ese paraguas y es un Estado criminalizado”. Sobre un posible asilo, comentó que si la canciller habló del tema es porque el gobierno colombiano lo está pensando, “eso sería desafortunado, no se puede revocar en un eventual cambio de gobierno y tenerlo acá es un mensaje equivocado a EE.UU. y sería difícil para la transición de Venezuela y para la estabilidad de Colombia”.

Sobre la posición de Trump frente a Colombia, dijo que la lógica de Washington está en desestabilizar Venezuela como hub estatal del crimen, entonces siguen con quien produce la coca que es Colombia, “Petro ahora sale y saca explicaciones, pero los datos dicen lo contrario, crece el cultivo, la producción base, el potencial de producción, las rutas, hay fortalecimiento de criminales, control de territorios, por eso nos descertificaron. Trump se queja de que no se hace lo suficiente, descertifica, no sanciona comercialmente, llama atención con falta de voluntad y ahora con la estrategia de seguridad nacional queda claro que combatimos con contundencia el narcotráfico o se podrían cumplir las amenazas de Trump”.

Para Carlos Cortés, periodista, columnista y abogado, las declaraciones del Presidente y la canciller va desconectado con otras cosas que plantea el gobierno, “siento que tanto el Presidente como la canciller no tienen un rol importante y lo único que pasa es que legitiman, dan aire al régimen y en la misma manera como se dio entrega del premio a María Corina Machado, el gobierno queda expuesto, ella no puedo ir, tuvo que salir escondida, eso expone al régimen, pero mientras tanto la canciller dice que está en desacuerdo; con eso hay una profunda expresión de ignorancia y falta de empatía de lo que esto significa para Venezuela y para María Corina Machado”.

En cuanto al relacionamiento con Washington, dijo que la pregunta central es determinar a qué se refiere Trump cuando habla del “siguiente”, “hay que entender que la política exterior cambió y la forma como se genera la interacción con agentes extranjeros, hoy se hace de cualquier forma, porque está la aproximación al narcotráfico en Venezuela, pero también se ofrece un perdón presidencial al presidente de Hoduras, condenado por narcotráfico, entonces es una estrategia de elemento de narcotráfico de fondo que el secretario Rubio articuló para que Trump se interesara en Venezuela”.

Álvaro García, decano Escuela Comunicación e Industrias Digitales Universidad Sergio Arboleda y gerente de Innovación Editorial de la revista Cambio, manifestó que el gobierno colombiano no ha cambiado su postura frente al régimen de Venezuela, todo lo contrario, cree que el gobierno cada vez se hunde más, “hay un cambio en las formas de manera forzada por lo electoral, entonces lo que pasa con el asilo es que en vez de arreglar, lo complica, ofrecer un asilo no es buena idea, no es bueno decirle a Trump, que es un presidente desinformado, es un escenario que cada vez se complica más y obvio en el tema específico hay complicación adicional, él no está en la mira de un gobierno por su forma de pensar, es el jefe de un cartel de narcotráfico, es un protector de guerrillas de Colombia, en ese sentido enviar un salvavidas tiene costo enorme para el país”.

Remarcó que por años Venezuela ha sido un vecino difícil de manejar por parte de Colombia, “ya se manejó la política de confrontación y no dio resultados, se intentó mirar para otro lado y tampoco funcionó, y ahora con Trump la política ambivalente llegó a su fin y será imposible una posición poco clara”.