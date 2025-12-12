¿Qué dijo el expresidente Uribe sobre eventual asilo político para Nicolás Maduro en Colombia?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el marco de su visita al Quindío, el expresidente sostuvo que uno de los grandes problemas del país es la alianza del gobierno de Gustavo Petro con Nicolás Maduro.

Aseguró que Iván Cepeda es un confeso aliado de Nicolás Maduro donde el problema radica en que el gobierno venezolano le ha dado asilo a las FARC, ELN, al narcotráfico y a grupos terroristas de otros países.

Sostuvo que el enfoque del presidente de Estados Unidos Donald Trump es que si Venezuela amenaza la seguridad nacional sirve de camino para que salga todo el narcotráfico de Colombia.

“Nicolás Maduro daba asilo a la FARC, al ELN y al narcotráfico, a grupos terroristas de otras partes. Y eso nos ha creado un problema. ¿Qué dice el presidente Trump? Si Venezuela amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, sirve de camino para que salga todo ese narcotráfico de Colombia y Petro se alía con Nicolás Maduro y el candidato de Petro históricamente ha sido aliado de Nicolás Maduro", mencionó.

Fue claro que se requiere de un gobierno distinto que sea amigo de la seguridad, pero también de la paz y no aliado de los terroristas.

“Por eso necesitamos aquí un gobierno distinto, democrático, amigo de la seguridad, también de la paz Pero no aliados los terroristas, queridos comunicadores del quindío. Por ejemplo, el senador se pueda pueda entrar el país tranquilamente. Los grupos terroristas han dicho que votan por él", afirmó.

Asimismo, destacó que las precandidatas presidenciales del Centro Democrático no pueden transitar tranquilamente en el país desde que mataron al precandidato Miguel Uribe.

Fue claro que se requiere un nuevo gobierno para mejorar el panorama actual.