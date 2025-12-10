¿Maduro es un dictador? Líderes de lista al Senado 2026 debaten cómo su salida impactaría las elecciones

En 10AM los cabeza de lista al senado por cada partido: Andrés Forero, Juan Felipe Lemos, David Barguil, Carolina Corcho, Juan Sebastián Gómez, Lidio García y Lucho Garzón, dieron sus opiniones sobre Nicolas Maduro y la situación en Venezuela.

Lidio García:

Rechazó totalmente la política que hay en Venezuela, para él, Nicolás Maduro es un dictador indudable. Dijo que no considera que una posible salida de presidente venezolano del poder afecte a Colombia: “Estoy seguro que Maduro va a salir en buenos términos y le dará paso al presidente que se ganó las elecciones”.

Lucho Garzón:

Dijo que Nicolás Maduro es un dictador contundente y que evidentemente su salida del poder afectaría a Colombia y a su proceso electoral porque es una situación en la que no solamente tiene que ver con Venezuela sino también con Donald Trump.

“Esta confrontación en favor de Nicolás Maduro, nos está llevando a que la gran Colombia que plantea Gustavo Petro termine siendo una gran Colombia de verdad ubicada como una gran Colombia llena de sangre”.

Aseguró que se cometió un error al no mostrar una posición frente a las elecciones de Venezuela y su ganador.

Juan Sebastián Gómez:

Aseguró que Maduro es un dictador. Si llegase a salir del poder considera que Colombia tiene fortaleza en sus instituciones, hay separaciones de poderes, pero ve un riesgo en el tema de orden público.

Carolina Corcho:

Por su parte, la cabeza de lista por el Pacto Histórico indicó que no hay un reconocimiento del proceso electoral en Venezuela, pero eso no quiere decir que se vaya a apoyar una intervención militar extranjera o cerrar relaciones comerciales, económicas y culturales con el vecino país.

“El problema de Venezuela se tiene que superar por el propio pueblo venezolano y por supuesto que tenemos toda la disposición desde Colombia para apoyar en una transición pactada”.

También habló de las lanchas que han sido bombardeadas en el mar caribe, dijo que se viola el principio de proporcionalidad y no se justifica lo que está haciendo Donald Trump.

David Barguil:

Barguil afirmó que Nicolás Maduro es un dictador y lo que están haciendo es ganando tiempo para que se de una salida democrática y esto afectaría a Colombia en una salida del poder.

“Lo que yo más creo, es que la salida de Maduro del poder va a afectar positivamente a Colombia. Porque allí va a florecer la democracia y va a haber una oportunidad en términos económicos de participar en la reconstrucción de Venezuela y eso va a generar un impacto significativo en Colombia”.

Andrés Forero:

También confirma que Maduro es un dictador, pero que Gustavo Petro ha demostrado que tiene un doble rasero en cuanto a relaciones internacionales. Comparte la misma visión de David Barguil frente a una nueva oportunidad si Nicolás Maduro sale del poder.

“Es una gran oportunidad para Colombia que salga el régimen dictatorial de Venezuela. Tristemente, el presidente Gustavo Petro ha estado jugando ese doble discurso donde dice que no está reconociendo oficialmente a Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo le lava la cara y hace todo lo posible para dejarlo en el poder”.

Juan Felipe Lemos:

Lemos también afirma que Nicolás Maduro es un dictador y dependiendo de cómo salga del poder eso afectaría a Colombia.

“Si es una salida negociada yo creo que los efectos serían positivos, se podría hacer un muy buen ejercicio electoral democrático en el país, si es una salida por la vía armada, por la fuerza, desde luego eso va a generar un impacto negativo en Colombia”. Es que yo creo que nadie, hablando a propósito de lo que decía la doctora Corcho, no sé si alguien en América Latina piensa en una incursión armada terrestre”.

