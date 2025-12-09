Trump: días de Maduro están contados, no descarto extender operaciones a Colombia y México

El presidente de Estados Unidos habló sobre los operativos militares contra el narcotráfico en Latinoamérica y también se refirió a Colombia y a Ucrania. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Extender operaciones

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas”.

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

Por esta línea, y al ser cuestionado sobre si consideraría extender estos operativos a países como Colombia y México, el mandatario se limitó a decir “sí, lo haría”.

“Ucrania debería celebrar elecciones”

Ucrania debería celebrar elecciones, afirmó Donald Trump mientras cuestionaba si el país es realmente democrático y reiteró sus duras críticas al presidente Volodimir Zelenski.

El presidente estadounidense acusó a Kiev de “utilizar la guerra” para evitar las elecciones, que se han pospuesto bajo la imposición de la ley marcial desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción”, dijo Trump.

“Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”, agregó.