¿Asilo para Nicolás Maduro?: Bielorrusia sería el destino del líder chavista

Diplomáticos venezolanos se han reunido en varias ocasiones con el presidente de Bielorrusia durante las últimas semanas, luego de que Maduro expresara a Donald Trump en una llamada que dejaría el poder si recibía una amnistía total. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Nicolás Maduro estaría concretando un asilo para dejar el poder en Venezuela. Agencias europeas confirman que Jesús Rafael Salazar Velázquez, embajador de Venezuela en Moscú, tuvo una nueva reunión con el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, en la que se conversó un viaje de Maduro a la nación europea.

Este encuentro entre el representante diplomático venezolano y el mandatario bielorruso es el segundo en menos de 17 días.

Según la agencia de noticias estatal de Bielorrusia, Belta, Lukashenko le dijo al enviado venezolano que Maduro siempre era bienvenido en Bielorrusia y que “era hora de que hiciera una visita”.

A su vez, Belta citó a Lukashenko recordándole a Velázquez que habían acordado en la primera reunión “coordinar ciertos asuntos” con Maduro.

Previamente, en una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro dijo que estaba preparado para dejar el poder siempre y cuando él y su familia recibieran una completa amnistía legal.

Putin reitera respaldo a Maduro

Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, reafirmaron en una conversación telefónica el “carácter estratégico, sólido y ascendente” de sus relaciones. Este mensaje llega luego de una llamada entre ambos mandatarios, un contacto que ocurre en momentos en que Caracas denuncia como una “amenaza” en su contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Según un comunicado del Ejecutivo chavista, Putin expresó de manera “firme y categórica su apoyo y respaldo” a Maduro en “los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social” de Venezuela.

En ese sentido, subrayó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”.

El mandatario ruso afirmó que los canales de comunicación directa entre Caracas y Moscú “se mantienen abiertos de manera permanente”, y aseveró que Rusia “continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina”.

Además, puso a disposición la capacidad diplomática del gigante euroasiático “para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Maduro asegura que libra una batalla por la paz

Maduro, por su parte, informó a su par ruso del “avance sostenido de Venezuela, que está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social, y destacó que el país se proyecta para liderar el crecimiento económico regional del 9 % este año”.

El líder chavista abogó por “seguir consolidando los avances en materia de conectividad aérea y marítima entre ambos países”, al destacar que Venezuela ya cuenta con rutas directas hacia Moscú y San Petersburgo.

“Ambos mandatarios coincidieron en profundizar y ampliar estas iniciativas, reconociendo su papel clave en el fortalecimiento de los intercambios económicos, turísticos y culturales”, señala el comunicado.