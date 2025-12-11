Exclusiva: Canciller Villavicencio confirma que Colombia le daría asilo a Maduro si solicita protección

En entrevista exclusiva con 10AM de Caracol Radio, la canciller Rosa Villavicencio abordó la compleja dinámica entre estas naciones, la posibilidad de asilo para Nicolás Maduro y la postura de Colombia frente a las amenazas de Donald Trump.

Según afirmó la funcionaria, Colombia estaría dispuesta a otorgar asilo político al presidente venezolano si su salida del poder se concreta bajo ciertas condiciones. La declaración se produce en un contexto de alta tensión entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, y pone sobre la mesa una potencial acogida política por parte del gobierno de Gustavo Petro.

En el marco de la Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental en San Andrés, la canciller Villavicencio argumentó que, ante la coyuntura actual, la negociación es fundamental. Señaló que si las exigencias internacionales, particularmente desde Washington, implican una transición o cambio de gobierno, Colombia no debería cerrarle la puerta a Maduro. “Si esa salida implica que él debe vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, sentenció la funcionaria, vinculando la posible concesión del asilo a la necesidad de una salida negociada para la crisis en Venezuela.

La canciller enfatizó que, el asilo es una “figura universal” y que Colombia aboga por la negociación y el diálogo diplomático para evitar la inestabilidad en la región. Añadió que la región de Latinoamérica y el Caribe se han declarado territorio de paz, y el gobierno está dispuesto a apoyar una transición, convocando a otros países para ejercer una acción mediadora.

Colombia no está mediando activamente para la salida de Maduro del poder

Villavicencio aclaró que Colombia no está mediando activamente para la salida de Maduro del poder, pero intervendría si las partes lo solicitan. Confirmó que el gobierno de Trump y el gobierno de Maduro han sostenido diálogos confidenciales, y Colombia insiste por un acuerdo que resuelva la situación de tensión. “Por ahora entendemos que ellos están hablando, que es algo confidencial y pues abogamos porque a un acuerdo y pueda resolverse ya esta situación de tensión”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que Maduro se exilie en Colombia, la canciller no lo imaginó, sugiriendo que elegiría un lugar “más distante y más tranquilo”. Sin embargo, enfatizó que Colombia tiene una política de refugio y ha aprobado muchas solicitudes de venezolanos.

Amenazas de Trump y la postura del gobierno Petro

Las recientes declaraciones del presidente Trump, quien amenazó a Petro, fueron un punto central de la entrevista. Trump afirmó que el gobierno colombiano ha sido “bastante hostil con Estados Unidos” y que Colombia está produciendo muchas drogas, vendiéndolas directamente a Estados Unidos. Además, lanzó una advertencia: "También será el siguiente, espero que esté escuchando. Va a ser el siguiente”.

La ministra rechazó estas acusaciones, calificándolas de “guerra psicológica”. Señaló que las relaciones entre naciones deben basarse en “el respeto mutuo y el diálogo y la concertación”, no en la fuerza unilateral. “Rechazaremos siempre que haya cualquier agresión por parte de cualquier país a otro porque estamos en un mundo donde hemos encontrado y hemos construido como humanidad una serie de normas y principios que están en la Carta de Naciones Unidas y que sobre todo abogan por la multilateralidad”, declaró.

Noticia en desarrollo