Nicolás Maduro es un dictador, pero debe haber una transición diplomática: Luis Gilberto Murillo

El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, resaltó cómo fue para él en su momento manejar la relación con Venezuela, asegurando que la comunicación no debe ser por redes. Aquí los detalles

Nicolás Maduro es un dictador, pero debe haber una transición diplomática: Luis Gilberto Murillo

Adriana Bibiana Mejía

El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y ahora candidato a la presidencia en el 2026, habló sobre varios temas. En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, dio varios detalles acerca de su candidatura y demás, pero hizo un énfasis especiales en la relación con Venezuela y Nicolás Maduro.

Luis Gilberto Murillo explicó que más allá de ver la relación con Venezuela desde una perspectiva de invasión, se debe ver desde la diplomacia, puesto que el objetivo es mantener la paz en el territorio Latinoamericano.

A su vez, aseguró que este tipo de conversaciones, se debe llevar en privado en los canales correspondientes, en lugar de debatirlo en redes sociales, “usted no hace diplomacia en redes sociales, sino en canales internos”, subrayó Murillo.

En desarrollo.

Vea la entrevista completa:

