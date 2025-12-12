Acción Comunal propone restringir parrillero nocturno en Tunja para fortalecer la seguridad

La medida, que sería temporal y preventiva, no afectaría labores de domiciliarios ni trabajadores que se movilizan solos en motocicleta.

Tunja

La Acción Comunal de Tunja presentó a la Administración Municipal una propuesta para que se expida un decreto que prohíba la circulación de motocicletas con acompañante parrillero entre las 10:30 p. m. y las 5:00 a. m., como medida preventiva frente a los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad.

Edwar Parra, presidente de Asojuntas Tunja, explicó que la iniciativa nació tras un proceso de discusión interna entre la mayoría de presidentes de juntas de acción comunal y dignatarios del municipio. “La Acción Comunal ha sido siempre un aliado estratégico en los temas de seguridad. Después de analizar la situación y escuchar a las comunidades, decidimos radicar un oficio ante la Secretaría de Gobierno para solicitar la restricción del parrillero en horas nocturnas”, afirmó.

Según Parra, el objetivo no es limitar la movilidad de los motociclistas ni afectar sus actividades laborales. “No queremos prohibir la circulación de las motos ni perjudicar a quienes las usan para trabajar. Lo que buscamos es que las autoridades tengan una herramienta para identificar a los acompañantes, porque en varios de los últimos hechos delictivos los responsables se movilizaban en motocicleta con parrillero”, señaló.

La propuesta incluye un análisis previo realizado con actores que dependen de estos vehículos, como los domiciliarios, quienes manifestaron que su labor no se vería afectada, ya que la mayoría trabaja de manera individual. También se tuvo en cuenta que gran parte de los trabajadores que inician sus labores antes de las 5:00 a. m. se desplazan solos en sus motocicletas.

Parra añadió que la medida podría tener un impacto positivo en la reducción de la accidentalidad nocturna. “Hemos visto que muchos accidentes ocurren en esos horarios y que, en varios casos, las motos llevaban acompañante. Esta propuesta también es un llamado a la responsabilidad”, indicó.

El presidente de Asojuntas recalcó que la solicitud contempla la aplicación del decreto en toda la ciudad de Tunja. “Al ser un decreto municipal, la medida abarcaría todos los sectores. Inicialmente sería preventiva y temporal, pero luego podría evaluarse su impacto y ajustarse si es necesario”, explicó.

Por ahora, el oficio está en manos de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Territorial, dependencia encargada de analizar la viabilidad de la medida. “Es una propuesta motivada por la comunidad. Esperamos que los expertos de la administración la estudien y que, si se considera pertinente, pueda materializarse en un decreto que contribuya a mejorar la seguridad”, concluyó.