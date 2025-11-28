Tunja refuerza su seguridad para Navidad y fin de año con más de 1.800 uniformados

Habrá refuerzo en el Puente de Boyacá, el Aguinaldo Boyacense y principales corredores viales para proteger a propios y visitantes.

Tunja

Las autoridades activaron en Tunja un amplio plan de seguridad y movilidad para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante la temporada de Navidad y fin de año. La estrategia fue confirmada por el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, quien aseguró que el dispositivo se viene estructurando desde hace más de dos meses.

“El plan se denomina Navidad con Propósito y está enfocado en proteger la vida, prevenir delitos, fortalecer la convivencia y garantizar la movilidad segura”, explicó el oficial.

Más pie de fuerza en calles, barrios y zonas rurales

Para la temporada decembrina, la Policía desplegará inicialmente 1.600 hombres y mujeres en toda el área metropolitana. A este grupo se sumará un refuerzo de 200 uniformados adicionales y otros 30 efectivos que fortalecerán especialmente los frentes de Policía Comunitaria.

Estos uniformados harán presencia permanente en barrios, parques, centros comerciales, plazas de mercado, sectores turísticos y zonas de alta afluencia de público.

Todo esta listo en #Tunja y 14 municipios más para la temporada de fin de año.

El comandante de la @PoliciaMTunja, Coronel Javier Gustavo Lémus entregó detalles del Plan Navidad. pic.twitter.com/A9ok1U6ISF — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 28, 2025

Protección especial a menores de edad

Uno de los ejes centrales del plan tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente durante la temporada de vacaciones. Según el coronel, se adelanta un trabajo articulado con el Bienestar Familiar y las alcaldías municipales para prevenir el trabajo infantil y otros riesgos.

Esta semana ya se realizó una intervención preventiva en plazas de mercado, donde se hicieron controles a establecimientos comerciales y verificación de posibles vulneraciones de derechos.

Operativos viales y control en carreteras

En materia de movilidad, la Policía activó ocho puestos de control viales en los principales corredores, especialmente en la doble calzada BTS, con apoyo de la Seccional de Tránsito y Transporte.

“Estamos preparados para atender a los viajeros. Recomendamos revisar el estado mecánico de los vehículos, portar los documentos al día, no exceder los límites de velocidad y respetar las normas de tránsito”, indicó el comandante.

Más de 1600 hombres y mujeres de la @PoliciaMTunja estarán a cargo de la seguridad durante la temporada de navidad y fin de año, según el coronel, Javiee Gustavo Lémus pic.twitter.com/9NFTR4NNws — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 28, 2025

Plan especial en el Puente de Boyacá

Uno de los puntos estratégicos del dispositivo será el Puente de Boyacá, donde se realizará la inauguración del alumbrado navideño. Allí se contará con cerca de 100 uniformados adicionales, además de planes de evacuación, rutas de ingreso, salida y zonas de parqueo previamente establecidas.

Este operativo se mantendrá durante toda la temporada de iluminación, con refuerzos permanentes para garantizar la seguridad de los visitantes.

Llega el nuevo grupo GOES a la Metropolitana

El coronel Lemus también confirmó la entrada en funcionamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Metropolitana, conformado por 32 uniformados, quienes iniciarán labores a partir del 10 de diciembre.

Este grupo apoyará allanamientos, operativos de alto impacto, controles especiales en zonas rurales y urbanas, así como la protección de personalidades durante eventos masivos y la temporada electoral.

Seguridad para el Aguinaldo Boyacense y eventos masivos

El dispositivo también cobijará los eventos del Aguinaldo Boyacense, que se realizará nuevamente en la Plaza de Bolívar. Asimismo, habrá cobertura especial en conciertos, centros comerciales, parques, zonas gastronómicas y atractivos turísticos.

El comandante destacó el comportamiento ciudadano en los recientes eventos masivos, donde no se registraron riñas, lo que demuestra un avance en la cultura de convivencia.

Recomendaciones para quienes viajan en fin de año

La Policía recomendó a las familias que salgan de viaje informar a sus vecinos y a los policías de su sector, con el fin de intensificar las rondas de vigilancia y prevenir hurtos en viviendas desocupadas. En zonas rurales habrá refuerzo especial de la Policía de Carabineros.