Retrasos, anticipos millonarios y obras sin arrancar generan alarma en la Acción Comunal de Tunja

Aunque ya se entregó el 95 % de los recursos, las obras principales no han iniciado.

Tunja

Una seria preocupación manifestó el presidente de Asojuntas, Edward Parra, frente al lento avance del contrato interadministrativo No. 1767 de 2025, destinado a la ejecución de múltiples obras de infraestructura en la ciudad de Tunja, y que a pocos días de finalizar el año presenta retrasos significativos.

De acuerdo con Parra, el tema fue expuesto durante una reciente reunión del Comité Operativo de la Política Pública de Presupuesto Participativo, donde se evidenciaron fallas en la ejecución del contrato, así como presuntos incumplimientos por parte de algunos funcionarios de la administración municipal.

“El contrato tenía como prioridad el mejoramiento de la malla vial, la construcción de placas huella, adecuaciones de salones comunales y mejoramientos en instituciones educativas. Sin embargo, a la fecha, el grueso de las obras no ha iniciado, especialmente lo relacionado con las placas huella y la rehabilitación vial”, señaló el dirigente comunal.

El contrato fue firmado el 25 de septiembre de 2025, con acta de inicio del 29 de septiembre, y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Su valor aproximado asciende a 15 mil millones de pesos, de los cuales, según Parra, ya se habría entregado de manera anticipada cerca del 95 % de los recursos, es decir, más de 14 mil millones de pesos.

“Nos preocupa que se haya entregado casi todo el dinero y las obras estructurales no estén en ejecución. Solo se han realizado algunos mejoramientos en salones comunales en barrios como Topo, Santa Ana, Paraíso y Centenario, que son intervenciones menores frente a la magnitud real del contrato”, explicó.

Ante la falta de avances, Asojuntas y el Comité Delegado de Presupuestos Participativos solicitaron la convocatoria de un comité extraordinario, el cual fue programado para el 25 de noviembre por el Departamento Administrativo de Planeación. No obstante, la sesión fue cancelada por falta de quórum, ya que de los 16 secretarios citados, solo asistieron seis.

“Ese comité era fundamental para conocer el estado real de ejecución presupuestal, los cronogramas, los frentes de trabajo y las responsabilidades de cada dependencia. La ausencia de la mayoría de secretarios genera más dudas que certezas”, manifestó Parra.

Otro de los puntos críticos expuestos por el presidente de Asojuntas es la capacidad operativa del contratista para cumplir los tiempos. Según explicó, para lograr ejecutar el contrato antes del 31 de diciembre se requeriría activar al menos 22 frentes de trabajo simultáneos, con maquinaria amarilla disponible y cuadrillas de operarios suficientes.

“Hoy no vemos que la empresa contratista tenga ni la maquinaria ni el personal necesario para avanzar al ritmo que exige el cronograma. Eso hace prácticamente imposible cumplir en el tiempo restante”, advirtió.

De manera paralela, también preocupa un proceso adicional relacionado con la adquisición de sillas y mesas, elementos priorizados por las Juntas de Acción Comunal, que aún no cuenta con oferente debido a los cortos tiempos de ejecución establecidos.

Frente a este complejo panorama, Parra confirmó que ya se han radicado solicitudes de vigilancia y control preventivo ante la Contraloría y la Procuraduría, con el objetivo de que se investigue tanto la entrega anticipada de los recursos como el nivel de responsabilidad de los funcionarios a cargo del seguimiento del contrato.

“Hemos pedido que se realice un análisis preventivo. Si se encuentran irregularidades, deben tomarse las medidas sancionatorias correspondientes. Aquí no solo están en juego recursos públicos, sino el desarrollo de más de 80 sectores de la ciudad, tanto en la zona urbana como en la rural”, enfatizó.

Finalmente, el presidente de Asojuntas informó que, de manera informal, se acordó reprogramar el comité extraordinario para el próximo 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del Palacio Municipal, con la presencia de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

“No queremos prórrogas sin fundamentos técnicos, ni adiciones presupuestales, ni reajustes de precios. Eso representaría un posible detrimento patrimonial para Tunja. Este contrato debe cumplirse en las condiciones pactadas”, concluyó Edward Parra.