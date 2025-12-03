Hasta cuando pueden circular las motos dos tiempos en Colombia: Así funciona la normativa Euro 3

Las motos de dos tiempos, se refieren a los vehículos que fueron desarrollados con el fin de obtener mayor potencia, simplicidad, y un mantenimiento mucho fácil, estos vehículos son reconocidos debido al gran poder que manejan, pues realizan el proceso de combustión convencional, solamente en dos pasos.

Sin embargo, estas motocicletas tienen un gran problema, ya que para su lubricación requieren de una mezcla entre aceite y gasolina, el cual, al realizar la combustión, genera una cantidad de contaminación muy superior comparado a las motos de 4 tiempos, razón que ha llevado a su prohibición en diferentes países del mundo.

Lea también: Revisión tecnomecánica: ¿Qué motos ya no tendrán que hacerla según el Ministerio de Transporte?

Motos dos tiempos en Bogotá

De hecho, en la ciudad de Bogotá se prohibió la matrícula de motos de 2 tiempos desde al año 2009, pero a pesar de esto, no significa que se haya restringido su circulación, pues si una de estas motocicletas fue matriculada antes del 2009, aún puede circular con normalidad.

Con relación a esto, tanto en Europa como en diferentes países se estipuló la norma Euro 3, una medida que buscó estandarizar las emisiones de gases contaminantes por parte de vehículos a gasolina, como a diesel. Que tuvo como consecuencia, la prohibición de circulación a las motos de 2 tiempos, las cuales debido a su funcionamiento, no logran cumplir los requisitos de emisión de gases como el monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno.

Esta medida, a pesar de que afecte principalmente a las motos dos tiempos, también tiene implicadas a las motos cuatro tiempos, sin embargo, dado su funcionamiento, y las tecnologías que suelen implementar, en su mayoría logran cumplir los requisitos necesarios para circular, y, por tanto, no requieren ninguna restricción.

Le podría interesar: ¿En Bogotá roban más motos o carros? Esto dicen las cifras de la Secretaria de Seguridad

Norma Euro 3 en Colombia

La norma Euro 3, a pesar de que se estableció principalmente en países de Europa, también ha sido aplicada a Colombia, pero de una forma mucho más transicional. Por esta razón, desde el año 2021, se estableció que todas las motos que se fabricaran, ensamblaran o importaran al país, debían cumplir los límites máximos de emisiones establecidos.

Por esta razón, los modelos más antiguos y con menor tecnología, que no cuentan con herramientas como inyección electrónica o sistemas que controlen la emisión de gases, son las que se encuentran más vulnerables frente a la norma, y que en dado caso, podrían dejar de circular en las vías del país.

¿Hasta cuándo podrán circular las motos dos tiempos?

Debido a esto, las motocicletas que tienen motor de dos tiempos, que no cuentan con sistemas de tecnología muy avanzados, serían las principales afectadas, pues según se ha establecido, para el año 2030, todos los vehículos que no cumplan los estándares, tendrán el riesgo que ser inmovilizados, y en dados casos, quedar fuera de circulación de manera permanente.

Otras noticias: Autorizan libre circulación de motos hasta las 5 a.m. en Cartagena: ¿Cómo será?