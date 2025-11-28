A “sapear” las infracciones viales para mejorar la movilidad en Tunja

La Alcaldía Mayor de Tunja lanzó una nueva fase de la campaña de cultura ciudadana “Un Tunjano de calidad”, esta vez apelando a un aliado poco convencional: “El Sapo”, figura popular utilizada de forma pedagógica para invitar a la ciudadanía a reportar comportamientos que ponen en riesgo la seguridad vial.

La jornada se realizó en el sector de La Sexta, donde el equipo de seguridad vial recorrió las calles para recordar a conductores, peatones y ciclistas la importancia de respetar las señales, conducir con responsabilidad y adoptar hábitos que prevengan siniestros viales.

Las cifras evidencian la magnitud del problema:

En 2024, 8.271 personas murieron en el país por hechos viales; 245 en Boyacá y 25 en Tunja. En lo corrido de 2025, la capital boyacense ya registra 19 fallecidos, un escenario que, según las autoridades, exige un cambio urgente en el comportamiento ciudadano.

“Cada uno de nosotros puede mejorar la movilidad. Si ven que alguien se parquea donde no debe, que un bus recoge pasajeros en zonas prohibidas o que un carro cruza en rojo, con ‘el Sapo’ estamos incentivando a sapear”, afirmó el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

Como parte de la estrategia, la administración municipal invita a denunciar infracciones a través de la plataforma RECORD del Ministerio de Transporte, donde una foto o un video basta para reportar a quienes incumplen las normas y ponen en riesgo a los demás.

La Alcaldía reiteró su llamado a convertirse en “tunjanos de calidad”, respetando paraderos autorizados, pasos peatonales y límites de velocidad, y protegiendo especialmente a los actores viales más vulnerables: los peatones.