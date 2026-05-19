“Yulixa habría sido encontrada sin vida entre Apulo y Anapoima”: gobernador de Cundinamarca

Este martes, 19 de mayo, se conoció que un cuerpo con características similares a las de Yulixa Toloza fue encontrado en una zona boscosa en Cundinamarca. En ese sentido, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, envió un mensaje de solidaridad a la familia de la mujer.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima”, fueron las palabras del mandatario en su cuenta de X.

Coronel Mauricio Herrera deberá acompañar las labores de inspección al cuerpo hallado

“De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá”, comentó el gobernador a renglón seguido. Asimismo, Rey aseveró que le pidió al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, que acompañe las labores de inspección y brinde todo el apoyo que se requiera.

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La declaración del gobernador se da luego de que la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, informara del hallazgo del cuerpo a un costado de una carretera. Se espera que en las próximas horas el cuerpo sea trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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