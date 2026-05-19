Jonathan Risueño carga contra Lucas González: “Como el que llora es el niño bonito...”

Terminaron los juegos de ida de las semifinales del fútbol colombiano y, con ellos, se reavivó la polémica por algunas decisiones arbitrales. El juego que dejó más protestas fue el triunfo de Nacional 0-1 sobre el Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Dicho partido contó con la dirección arbitral de Andrés Rojas y se definió con un gol de Alfredo Morelos. La acción más discutida de dicho compromiso fue una expulsión a Anderson Angulo durante la primera parte. El defensa ya estaba amonestado y disputó un balón con vehemencia contra Juan Manuel Rengifo, recibiendo la segunda amonestación.

Al final del partido, tanto el entrenador González como el volante Sebastián Guzmán protestaron por lo sucedido, siendo Guzmán el más contundente con su reclamo. “No lo podemos controlar nosotros. Incluso le digo, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es. Lastimosamente son cosas que no nos incumben”, sentenció.

Jonathan Risueño y su crítica a Lucas González

A través de su cuenta de Twitter, el español Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, cargó contra Lucas González. Risueño se refirió a la polémica de dicho partido y le quitó valor a las protestas del entrenador del Tolima.

"Era tarjeta amarilla y punto. Si tienes otra amarilla es la segunda y roja. Fin. Pero como el q llora es el niño bonito pues le ríen las gracias sus amigos d la prensa. Pero tampoco le pueden reír mucho no sea q se enfaden con ellos. Doble rasero d medir. Al autocine envidioso", publicó el español.

Tolima accedió a las semifinales del fútbol colombiano luego de dejar en el camino en cuartos de final al Pasto de Jonathan Risueño, imponiéndose 3-0 en el marcador global, tras derrotarlo 1-0 en Ibagué y 0-2 en suelo nariñense.

En dicha serie, durante las ruedas de prensa, ambos entrenadores lanzaron distintas pullas sobre la posesión y el control de los partidos. Risueño ya se había visto involucrado anteriormente en una polémica con Atlético Nacional, debido a unas fuertes declaraciones sobre el cuadro antioqueño.