“Junior tiene más responsabilidad de ganar la final”: Lucas González le quita presión al Tolima

¡Se avecina la gran final del fútbol colombiano! Deportes Tolima buscará el cuarto título liguero de su historia y lo hará frente al Junior de Barranquilla, duelo que iniciará este viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano y concluirá la próxima semana en Ibagué.

“Junior tiene más responsabilidad de ganar la final”

Justamente, en la previa del duelo de ida, se llevó a cabo la conferencia de prensa con los entrenadores de cada bando y sus respectivos capitanes. En este orden de ideas, por los lados tolimenses acudieron Lucas González y su líder Anderson Angulo.

Siendo cuestionado por el favoritismo juniorista en esta final, González apuntó que es apenas lógico teniendo en cuenta su poderío económico e historia.

“Los equipos de fútbol se hacen con presupuesto, en este caso Junior tiene un presupuesto superior a nosotros, seguramente hay jugadores que ellos fichan y que nosotros quisiéramos fichar y que se salen del presupuesto nuestro", empezó diciendo el DT.

Y complementó al respecto: “Simplemente, por sentido común, ellos tendrían más responsabilidad de ganar y de ser favoritos. Afortunadamente, porque si no, el fútbol no sería tan bonito como es, cuando un equipo juega bien al futbol y reconoce como comportarse en equipo, puede contrarrestar y superar a equipos con presupuesto mayores”.

Más declaraciones de Lucas González

Momento del impulso: “Describir un momento puntual es difícil en el que el equipo arrancó, es verdad que hace muchos partidos no perdemos. Si no estoy mal la ultima derrota fue con Envigado y justo antes de ese partido ganamos en Barranquilla y previo a ese perdimos dos partidos más. Todos esos partidos tuvieron particularidades. Cuando analizábamos el desarrollo del juego sabíamos que, si éramos capaces de corregir esos detalles puntuales, el equipo iba a jugar bien e iba conseguir más puntos, así fue. Logramos hacer 38 puntos, logramos el punto invisible y entramos bien a cuadrangulares y en cuadrangulares solo encajamos un solo gol y eso es muy difícil, encontrar en donde empezó es muy difícil. Los chicos han tenido un merito enorme de asimilar una cantidad enorme de información que he intentado yo trasmitirles, asimilarla muy rápido y llevarla a la práctica”.

Claves de Deportes Tolima: “No se trata de individualidades porque son muchos los jugadores que han jugado en todas las posiciones, pero la clave es que los chicos han entendió que nosotros intentamos que le juego nuestro sea verdaderamente colectivo y lo hagamos entre todos. Cuando vamos hacia adelante, vamos todos, pero cuando perdemos la pelota también la tenemos que recuperar todos. Si ustedes ven yo valoro muchísimo lo que hacen los jugadores de arriba cuando perdemos el balón. Yo soy muy sincero y muy directo con los jugadores, los que más minutos juegan y están en partidos determinantes arriba, no son los que más marcan sino los que más nos ayudan a recuperar la pelota, esa ha sido una de las calves para ser uno de los equipos que menos goles ha encajado este torneo”.

Ganar ‘como sea’ la final: “Las finales las queremos ganar todos, como todos los partidos, solo que las finales tienen más consecuencias. Yo quiero ganar como sea, el problema es como es ese ‘como sea’. Si yo supiera como es ganar como sea, con tal de ganar también voy a intentar ganar como sea. Este juego es complejo, es un juego que se basa en probabilidades y lo que intentamos nosotros es intentar que las probabilidades caigan de nuestro lado, pero así hagas las cosas bien puedes perder o puedes empatar. Lo que intentamos hacer y analizando muy bien al equipo que no enfrentamos, en este caso Junior y las fortalezas que tiene que son muchas, una plantilla muy buena y un gran entrenador, Vamos a intentar anticipar como podemos hacer que esas probabilidades estén de nuestro lado para no depender del como sea sino encontrar un camino que nos acerque al resultado que queremos”.

Su valor como DT en el Tolima: “El valor que puede tener en este caso un entrenador, que puedo tener yo en este proceso es lograr que mis jugadores me entiendan, al jugador hay que convencerlo sobre todo cuando eres un entrenador que no jugó al nivel de ellos. Cuando viene algo que jugó a un nivel superior de ellos, normalmente el futbolista siempre lo respeta, en este caso yo no me gano el respeto de los futbolistas por mi carrera sino por mi credibilidad. El valor está en hacer que lo que yo he invertido en formar mi cerebro para entender este juego, sea capaz de transmitírselo a ellos y que ellos lo entiendan. El paso por Argentina fue fundamental para estar en una final”.

Listos para la final:“Uno se enfrenta al otro mejor equipo del torneo, y el otro equipo tiene la misma ilusión de intentar ganarla. Hay que pensar que hacer para que el resultado positivo para nosotros. Si uno hace un buen trabajo, uno puede ver que espacios aprovechar, es como cualquier otro partido, solo que este tiene consecuencias más altas. Para mañana estamos listos, los chicos saben cómo juega Junior, saben cómo contrarrestar lo que Junior hace, esperemos que el poquito de suerte que uno tiene que tener caiga de nuestro lado y podamos nosotros tener un buen resultado”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Lucas González