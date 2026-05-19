🔴EN VIVO América de Cali vs. Tigre: por la fase de grupos en la Copa Sudamericana

El conjunto escarlata recibe a Tigre con la obligación de ganar para acercarse a la clasificación en el Grupo A.

América de Cali tendrá un partido clave en la Copa Sudamericana luego de su eliminación en los cuartos de final de la Liga frente a Santa Fe. El equipo caleño necesita pasar rápidamente la página y enfocarse en el torneo internacional, donde todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda. Con siete puntos en cuatro jornadas, los dirigidos por David González aún sueñan incluso con terminar líderes del grupo.

El cuadro escarlata buscará además revancha ante Tigre, rival que le propinó su única derrota en esta edición del torneo durante el duelo disputado en Argentina. América ha mostrado solidez en condición de local y sabe que sumar de a tres será fundamental para llegar con opciones claras a la última fecha de la fase de grupos.

Por su parte, Tigre llega con la ilusión de pelear el primer lugar del Grupo A, aunque sus números fuera de casa generan dudas. El conjunto argentino acumula ocho partidos sin victorias como visitante en todas las competiciones y necesita mejorar mucho su rendimiento lejos de su estadio si quiere sacar un resultado positivo en territorio colombiano.

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