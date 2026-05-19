Beckham David Castro dejará Millonarios para tener su primera experiencia en el fútbol europeo

Millonarios visita este martes a Sao Paulo en el mítico estadio Morumbi, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El equipo Paulista lidera la zona con 8 unidades; los bogotanos son terceros con 7 puntos.

La gran sorpresa en la nómina de convocados del equipo dirigido por Fabián Bustos es la presencia del defensa Sergio Mosquera, operado de una lesión en el pectoral sufrida durante el semestre. Mosquera reaccionó de gran manera a la intervención y se recuperó antes de tiempo, estando disponible para dicho compromiso.

En contraste, continúan ausentes Falcao García y Carlos Darwin Quintero. A ellos se suma la baja de Beckham David Castro, quien no viajó con el equipo a territorio brasileño, puesto que está muy cerca de marcharse al fútbol internacional.

Bekcham Castro, rumbo a Europa

Según informó el periodista Mariano Olsen, Beckham David Castro ya viajó rumbo a Europa, donde se convertirá en nuevo jugador del FC Lugano, equipo de la primera división del fútbol de Suiza. El atacante cartagenero presentará exámenes médicos y posterior a ello firmaría un contrato de tres años, siendo vendido definitivamente por Millonarios.

A falta de confirmarse su transferencia, Beckham David Castro es la segunda baja confirmada de Millonarios para el segundo semestre del 2026. El delantero Jorge Hurtado, quien se encontraba cedido a préstamo, también confirmó que dejará el equipo al final del presente semestre.

En el presente semestre, Beckham, de 22 años, ha disputado 21 partidos en todas las competencias, con un saldo de cuatro goles marcados y tres asistencias aportadas.