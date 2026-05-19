🔴EN VIVO Santa Fe vs. Platense: por la fase de grupos en la copa Libertadores

El conjunto cardenal aún no gana en la Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres frente a un Platense que sueña con los octavos de final.

Independiente Santa Fe afrontará una noche decisiva en la Copa Libertadores cuando reciba a Platense por la quinta jornada del Grupo E. El equipo bogotano todavía no conoce la victoria en el certamen continental y cualquier tropiezo podría dejarlo prácticamente fuera de competencia. A pesar de ello, los dirigidos por Pablo Repetto llegan con una racha positiva de cinco encuentros sin perder entre liga y copa, además de haber empatado recientemente ante Corinthians en El Campín.

El cuadro cardenal parece haber enfocado gran parte de sus esfuerzos en el torneo colombiano, donde pelea las semifinales y viene de igualar 1-1 frente a Junior. Sin embargo, ahora deberá trasladar esa regularidad al plano internacional, especialmente jugando como local, condición en la que todavía no ha perdido en esta Libertadores tras dos empates consecutivos.

Por su parte, Platense ha sorprendido en su primera participación histórica en la Libertadores y llega muy cerca de asegurar su clasificación a octavos. Luego de debutar con derrota, el conjunto argentino reaccionó con dos victorias y un empate, incluyendo un triunfo 2-1 sobre Santa Fe en el duelo anterior entre ambos. Además, viene de ganar en su única salida internacional hasta ahora, tras imponerse a Peñarol en Uruguay.

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