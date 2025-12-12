¡HOY ES EL DÍA! El Metropolitano se viste de ‘rojiblanco’ para la gran final Junior vs. Tolima 

Las autoridades confirmaron que el Estadio Metropolitano abrirá sus puertas a las 4:00 de la tarde, cuatro horas antes del inicio del partido, con el fin de evitar congestiones en los accesos. De igual forma, quedó prohibido el ingreso de barras e hinchadas del equipo visitante para prevenir desórdenes dentro y fuera del escenario deportivo.

Más de 1.100 policías y 230 soldados custodiarán el estadio y sus alrededores antes, durante y después del encuentro. Las autoridades pidieron a los asistentes llegar con tiempo, mantener una actitud respetuosa, evitar lanzar objetos o usar pólvora y acatar las orientaciones de la logística. Al finalizar el partido, se recomienda evacuar de manera tranquila para garantizar la seguridad de todos, informó Angelo Cianci, secretario de Gobierno del Distrito:

“En la Comisión Local de Fútbol número 39 de 2025, con la participación de entidades de la Alcaldía de Barranquilla, la Policía, el Ejército, el Club Atlético Junior y Doble Guerena, definimos el plan estratégico para el partido entre Junior y Deportes Tolima. Allí se decidió prohibir el ingreso de la hinchada visitante. El Puesto de Mando Unificado se instalará a las 3:30 de la tarde; las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p. m. y el partido iniciará a las 8:00 de la noche. Invitamos a los hinchas del Junior a llegar temprano para evitar congestiones. Para este dispositivo contaremos con 1.100 policías, 234 integrantes del Ejército, 400 personas de la logística del Junior y 180 funcionarios y contratistas de la Alcaldía. Hacemos un llamado a vivir este espectáculo deportivo con tolerancia, respeto y sana convivencia”, explicó.

Comercio con altas expectativas

El comercio en Barranquilla también vive la energía del partido. Cerca del 60% de las tiendas habilitarán sus terrazas para que los vecinos puedan ver el encuentro. La expectativa de ventas es alta durante la noche del partido y podría extenderse durante el fin de semana si Junior obtiene un buen resultado en este primer round de la final.

“Este será un fin de semana de tres días, viernes, sábado y domingo y, si Junior obtiene un buen resultado en el primer partido de la final, la emoción será enorme y se reflejará en un aumento significativo en las ventas del comercio. Cerca del 60% al 70% de las tiendas habilitan sus terrazas para que los vecinos puedan ver el partido, sacar sus televisores y disfrutar en comunidad sin necesidad de desplazarse a otros lugares” dijo Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico.

El Metropolitano entrará en remodelación

El alcalde Alex Char anunció que, una vez termine la final entre Junior y Tolima, el Estadio Metropolitano entrará en un proceso de cierre para iniciar su remodelación. Las obras comenzarán inmediatamente después del último partido, según informó el mandatario distrital.