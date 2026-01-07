Los 5 momentos clave del juicio a Nicolás Maduro en EE.UU., según abogado presente en la audiencia

Nizar El Fakih abogado venezolano que estuvo presente en la primera audiencia de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos

La primera audiencia de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos dejó imágenes inéditas y mensajes contundentes, según relató el abogado venezolano Nisar El Fakih, en 10AM de Caracol Radio.

Nisar, quien fue testigo directo del proceso y estuvo presente en la sala del tribunal federal y observó de primera mano el comportamiento del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de delitos graves relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Impacto visual: Maduro y Cilia Flores como acusados

Uno de los momentos más llamativos fue el ingreso de Maduro y Flores a la sala de audiencias vestidos con uniforme de presos, una braga azul sobre el característico uniforme naranja del centro de reclusión. Según el abogado , quien ha defendido a numerosos presos políticos del chavismo, la escena fue “la revancha de la historia”: ver a quienes encarcelaron a miles de venezolanos ahora sentados en el banquillo de los acusados.

Actitud inicial y quiebre ante el juez

Según el abogado, Maduro ingresó con una actitud confiada, incluso saludando en inglés con un “Happy New Year” a los presentes y estrechando manos de abogados y custodios. Sin embargo, ese tono cambió radicalmente cuando comenzó la audiencia formal.

El punto de quiebre ocurrió cuando el juez federal, un magistrado de 92 años con amplia trayectoria, le pidió que se identificara. Maduro se negó y respondió con una declaración política: “Soy el presidente legítimo de Venezuela, soy un prisionero de guerra”. El juez lo interrumpió de inmediato y le ordenó sentarse, dejándole claro que en esa sala la autoridad no era él.

Cargos y desarrollo de la audiencia

Durante la audiencia se confirmaron cuatro cargos contra Nicolás Maduro y tres contra Cilia Flores, si bien existía la posibilidad de leer la acusación completa, ambos renunciaron a esa lectura al confirmar que ya conocían los cargos y contaban con abogados privados elegidos por ellos.

No se profundizó en ese momento en la narrativa del Cartel de los Soles, un punto que ha generado debate público, pero el abogado explicó que es habitual que los fiscales afinen la acusación y la descripción de los delitos conforme avance el proceso.

Cronología del caso: una investigación de más de una década

Uno de los aspectos más relevantes es que el caso no surge de una coyuntura política reciente. La investigación contra la cúpula del poder venezolano tiene más de 11 años, con registros que se remontan a administraciones anteriores a Donald Trump, incluyendo los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden.

La primera acusación formal contra Maduro se presentó en 2020, y luego fue ampliada con un “superseding indictment” sustentado en años de trabajo de fiscales federales.

Testigos clave y arsenal probatorio

El proceso podría contar con testigos de altísimo nivel, como Hugo “el Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá, ambos ex altos funcionarios del chavismo. Carvajal ya se declaró culpable y su sentencia ha sido aplazada, lo que sugiere una posible cooperación con la justicia estadounidense.

Según Nisar El Fakih, la solidez del caso dependerá de cómo los fiscales presenten ese amplio acervo probatorio ante un jurado independiente que no necesariamente conoce a Maduro ni su historia política.

Finalmente, el abogado recordó que mientras Maduro enfrenta a la justicia internacional, cientos de presos políticos siguen encarcelados en Venezuela. Más de 17.000 personas han sido detenidas por razones políticas desde 2014, reflejando —según El— que el poder en Venezuela se sostiene mediante represión y no mediante apoyo popular.