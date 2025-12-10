Trump: Petro será el siguiente, luego de Maduro, si no reduce la producción de cocaína

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió nuevamente a su par colombiano, Gustavo Petro, en el contexto de la operación “Lanza del Sur”, por la cual las fuerzas militares están desplegadas en aguas internacionales del Caribe cercanas a Venezuela bajo el argumento de una lucha contra el narcotráfico.

Trump envió un mensaje directo a Petro: será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

#ATENCIÓN | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte nuevamente al presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) "Colombia produce mucha droga (...) Más vale que se dé cuenta o será el siguiente objetivo" después de Venezuela en el contexto del despliegue militar en… pic.twitter.com/OIJ4FTU52r — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, así como ha hecho con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, e incluso con Nicolás Maduro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

El líder estadounidense afirmó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

El mandatario insiste en que en Colombia hay “fábricas donde se produce cocaína y la venden directamente a Estados Unidos”.

Cabe recordar que Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

Por su parte, el mandatario colombiano ha rechazado esas acciones y reivindica que la política antidrogas de su Gobierno es la adecuada.

Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los “narcoterroristas” llegarán “muy pronto” y que también podrían tener lugar en México y Colombia.

Entretanto, el mandatario republicano reveló que su país incautó un “gran” petrolero frente a las costas venezolanas, aunque no otorgó más detalles.