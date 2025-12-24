Colfuturo hará ajustes para 2026 tras el fin del convenio con el Gobierno: Director Jerónimo Castro

El director de Colfuturo, Jerónimo Castro, confirmó que a partir de la convocatoria de 2026, el programa de crédito-beca sufrirá ajustes estructurales tras la finalización del convenio de cooperación con el Gobierno nacional. Esta decisión afectará la escala y la generosidad del programa, que durante casi dos décadas permitió que miles de estudiantes colombianos accedieran a estudios internacionales.

Fin del convenio con el Gobierno

Jerónimo Castro explicó que el Gobierno realizó el último desembolso correspondiente en febrero de este año, pero nunca entregó una explicación sobre la no renovación del convenio. “Llegamos a esta etapa y ya no hay ninguna posibilidad de tener cooperación con el Gobierno”, afirmó el director.

El programa, que desde 2007 apoyó a casi 18.000 estudiantes, contaba con un esquema de financiamiento tripartito: aportes del Gobierno, donaciones de empresarios y devolución solidaria por parte de los beneficiarios. Este modelo permitió que Colfuturo creciera y se convirtiera en uno de los programas más grandes de América Latina para apoyar educación internacional.

Impacto en la convocatoria 2026

Castro advirtió que la convocatoria del próximo año será más limitada. “Todo el tiempo pienso en los jóvenes que soñaban con presentarse. Este año escogimos 1.200 personas, pero había 2.500 con méritos. En 2026, seguramente podremos seleccionar menos personas”, explicó.

La falta de cooperación del Gobierno implica que el programa deberá ajustar su escala y su generosidad, aunque Colfuturo seguirá operando de manera independiente, buscando nuevas fuentes de financiación para mantener su impacto.

Colfuturo ha sido un puente para que estudiantes colombianos accedan a universidades de alto nivel en el exterior, como Georgetown, la London School of Economics y muchas otras. Castro resaltó que el programa no solo beneficia a los estudiantes, sino que también contribuye al desarrollo científico, tecnológico y académico de Colombia, conectando al país con redes internacionales de educación e investigación.

Qué pasará a futuro con Colfuturo

Aunque la escala del programa será menor sin el apoyo estatal, el director aseguró que Colfuturo seguirá adelante. “Espero que podamos abrir la convocatoria este año y mantener la mayor continuidad posible. Colfuturo es sólido y seguirá apoyando a los jóvenes colombianos”, concluyó.