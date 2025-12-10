Petro pide “amnistía general y gobierno de transición” para Venezuela

En medio de la fuerte tensión entre Venezuela y los desencuentros que el presidente colombiano ha tenido con el mandatario estadounidense, Donald Trump, Gustavo Petro propuso para Venezuela, una amnistía general y un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas.

La propuesta la puso sobre la mesa ante las denuncias por los abusos que se siguen cometiendo en Venezuela, entre ellos el reciente retiro del pasaporte para el cardenal Baltasar Porras, cuando pretendía salir de Venezuela para viajar a España por Colombia.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro, para que entienda que una agresión externa, no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática, y que es con más democracia como se defiende a un país, y no con más represiones ineficientes.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, señaló el mandatario.