Delcy Rodríguez tiene la capacidad de mantener al enemigo en calma: actor Fernando Carrillo

Delcy Rodríguez es la más preparada y tiene la capacidad de mantener al enemigo en calma: actor Fernando Carrillo

El reconocido actor venezolano de 60 años Fernando Carrillo ha saltado a la opinión pública en los últimos días y no precisamente por su protagonismo en alguna nueva producción televisiva.

El nombre del querido intérprete ha salido a relucir por la relación que sostuvo, hace 20 años, con quien se vislumbra como la encargada hoy en día del sostenimiento institucional de la República de Venezuela: la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Me acusan de estar apoyando a un narco-dictador, el éxodo de Venezuela se debe a muchas cosas, emigrar es muy triste, pero fue forzado con una inflación inducida e histórica en el mundo, es muy triste lo que han querido hacerle a Venezuela desde el 2001″, señaló el actor en diálogo con 10AM de Caracol Radio.

La relación entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Además de sus dos años de relación con Delcy Rodríguez, el vínculo de Fernando Carrillo con el chavismo es evidente y reconocido por él mismo desde 2003, cuando apareció en un programa de televisión manifestando su apoyo a Hugo Chávez.

“Nos conocimos cuando ella era viceministra, nos unieron muchas cosas como la música y que nuestros padres fueron torturados”, contó el actor.

Carrillo, quien afirma ser víctima de censura por su posición política, se deshizo en elogios para su expareja, en momentos en los que asume un rol fundamental como presidenta interina de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

“Lo que le puedo decir es que es una mujer íntegra, inteligente, leal, noble, bella, luchadora, revolucionaria, una gran amiga. Y, por favor, la más preparada. Yo digo que es la política más preparada en el ámbito internacional, la más inteligente. Y ya verán cómo salimos adelante porque sé que tiene la capacidad de mantener al violador y al enemigo en calma y de poder seguir desarrollando este país”, declaró el galán televisivo.

El actor se mostró contrariado por las versiones que acusan a Rodríguez de haberle tendido una trampa al mandatario venezolano y resaltó su lealtad.

“La más nicosilista, porque el más chavista es Nicolás Maduro, pero la más nicosilista, porque el nicosilismo es el próximo paso al chavismo, la más nicosilista es la señora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, una patriota”, aseveró.

El actor defendió su postura política y aseguró que no le interesa acercarse al poder. “Si hubiese querido ser político, le hubiese pedido a Delcy, cuando fuimos pareja, que quería ser gobernador o alcalde”, expresó.