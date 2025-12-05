Nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico

Un nuevo ataque del ejército estadounidense a un supuesto buque cargado de droga en aguas internacionales del Océano Pacífico oriental mató a cuatro personas el jueves, 4 de septiembre, según informó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas.

De acuerdo con Washington, el buque era operado por una Organización Terrorista Designada. “La inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo el Comando Sur en una publicación de X.

“Cuatro narcoterroristas hombres a bordo del barco murieron”, escribió el Ejército, que adjuntó un video que mostraba una lancha multimotor cruzando el agua a toda velocidad antes de ser alcanzada por una explosión que dejó el barco envuelto en llamas.

Campaña militar de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico: al menos 86 muertos en 22 ataques

Este es el vigésimo segundo ataque reportado por las Fuerzas Armadas de EE. UU. en medio de su campaña militar contra el narcotráfico en “aguas internacionales” del Caribe y el Pacífico. Los bombardeos dejan un saldo de 86 “narcoterroristas” —según Washington— muertos.

Ocurre en medio de los cuestionamientos por un doble ataque a una “narcolancha” el 2 de septiembre para rematar a dos sobrevivientes, que el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dicen que ordenó el almirante Frank Bradley, quien negó su responsabilidad de este hecho.

Justamente, el Comando Sur del ejército estadounidense especificó que este nuevo bombardeo específico que fue bajo la dirección del secretario Hegseth.