Exagente reveló detalles de la captura de Maduro: ¿Por qué es importante Cilia Flores para EE. UU.?

Pocas personas tienen tanto conocimiento sobre las operaciones y la actividad de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Latinoamérica, como el exagente especial James Shedd, quien tuvo la oportunidad de servir en territorio colombiano.

En diálogo con 10AM Shedd explicó los detalles de la operación “Resolución Absoluta” que se saldó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, calificándola de “perfecta”.

“La DEA tiene una trayectoria muy larga de cooperación con las fuerzas de EE. UU. Cuando el ejército entró a Panamá por Manuel Antonio Noriega, a las 24 horas la DEA ingresó y comenzó a trabajar en la búsqueda de personas requeridas”, recordó James Shedd.

¿Cómo fue la preparación y el desarrollo de la operación militar de EE. UU.?

“Todo operativo tiene cierto nivel de riesgo, pero en esta situación salió todo a la perfección, fue practicado durante meses, todos sabían qué tenían que hacer, cómo y cuándo lo tenían que hacer”, detalló el experto.

De acuerdo con James Sheed “Resolución Absoluta” se produjo primero con la entrada de las fuerzas especial, el equipo Delta de las fuerzas estadounidenses, quienes aseguraron el área. Luego de eso, explicó Shedd, los agentes de la DEA ingresaron y arrestaron a Nicolás Maduro.

De igual manera, el exagente destacó la pobre respuesta defensiva de las fuerzas venezolanas, “si hubiera sido un ejército de primera categoría hubiera puesto alguna resistencia”, indicó. “A la hora de la verdad, dónde estaban, por qué no salieron a defender su revolución”, expresó frente a las apariciones tardías de figuras del régimen como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

¿Cuál es la importancia de la primera dama Cilia Flores?

Más allá de la captura de Nicolás Maduro, el mundo político se vio también sorprendido por el apresamiento de Cilia Flores, esposa del líder venezolano, quien ocupó un lugar importante en la estructura del poder desde el advenimiento del chavismo.

“Cilia es clave para todo lo que ha pasado en Venezuela desde ya antes de 1992, es uno de los abogados originales de Chávez, es clave en todo el dinero que salió de Maduro para las campañas de diferentes presidentes”, explicó James Shedd.

“Ella es la que tiene más información, ella sabe quién recibió dinero adónde fue, a quiénes han ayudado, repartieron millones de dólares del petróleo en Latinoamérica. Debe tener una enciclopedia de información. Yo creo que ella es la que va a cooperar primero”, afirmó el exagente.

¿Qué sigue para Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?

De acuerdo con el exagente especial de la DEA James Shedd, muchos de los colaboradores del régimen venezolano, encarcelados en EE. UU. van a empezar a colaborar en el caso testificando en contra de Nicolás Maduro.

“La gente va a hacer fila para testificar contra estos dos”, sentenció.

El experto asegura que una de las posibles condenas que le espera a Maduro es a cadena perpetua en la prisión más extrema y de máxima seguridad y aislamiento del país, Florence ADX, en el Estado de Colorado.