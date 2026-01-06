Guaidó: Delcy traicionó a Maduro, es el inicio de la transición en Venezuela y fin de la impunidad

Guaidó: Delcy traicionó a Maduro, es el inicio de la transición en Venezuela y el fin de la impunidad

La detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores ha sido recibida con una mezcla de esperanza y realismo por la oposición venezolana, según Juan Guaidó, líder opositor en el exilio y expresidente interino de Venezuela, en una entrevista con 10AM Caracol Radio. Guaidó describió la noticia como “reparadora en sí mismo de que la justicia es posible”, un hito que marca el inicio de un complejo proceso de transición para reinstitucionalizar Venezuela.

La operación que llevó a cabo la captura de Maduro en tan solo tres horas, en contraste con la resistencia de Noriega por 13 días, sugiere una operación “impecable” con elementos de inteligencia que minimizan daños colaterales. Guaidó no dudó en señalar una posible traición interna: “Estoy seguro que al interno de la dictadura de Maduro, ahora de los Rodríguez, hay muchos cuestionamientos y mucha claridad de que alguien dio mínimo las coordenadas de Maduro”.

Esta afirmación apunta directamente a Delcy Rodríguez, a quien Guaidó describió como “la segunda de Maduro, la segunda del cartel de los soles, que a todas luces, por cierto, también parece que traicionó a Nicolás Maduro por un poco más de supervivencia”.

A pesar de la euforia, Guaidó enfatizó que la “tarea no está completada”. La transición será compleja, con los militares aún vinculados al narcotráfico, lo que requiere un proceso continuo para recuperar las instituciones, la justicia y el poder electoral. La mención del presidente Trump de Delcy Rodríguez como posible enlace para la transición, aunque vista con “ingenuidad” por parte de Estados Unidos, es interpretada por Guaidó como una exigencia clara: “Delcy no se puede equivocar... puede correr el mismo futuro [que] Nicolás Maduro si no cumple con las exigencias de los Estados Unidos”.

“La posición de Petro ha sido hipócrita constantemente”

Guaidó también criticó la postura del presidente colombiano Gustavo Petro calificándola de “hipócrita constantemente”. Argumentó que si Petro defiende la soberanía y la autodeterminación, debería apoyar a Edmundo González Urrutia y la voluntad del pueblo venezolano, en lugar de defender intereses propios.

La vinculación del narcotráfico en Venezuela, revelada por el propio Petro, subraya la necesidad de un cambio para la seguridad regional, ya que “el proceso de paz en Colombia tendrá más oportunidades si en Venezuela no hay territorio seguro para ese tipo de organizaciones criminales”.

Guaidó visualiza una transición exitosa con la liberación de presos políticos, la independencia de poderes y la reinstitucionalización del país a través del hilo constitucional que representa Edmundo González Urrutia, culminando en nuevas elecciones.

El papel de María Corina Machado y Edmundo González

El líder venezolano también destacó los méritos de Machado y su liderazgo, que será parte de la construcción. La llegada de un dictador a la justicia marca “el fin de la impunidad” y envía un mensaje a otros líderes autoritarios. El proceso de reconstrucción abarca múltiples ámbitos: sanar las heridas espirituales, atender la emergencia humanitaria, reconstruir la infraestructura y fomentar la inversión privada.

Guaidó concluyó agradeciendo el apoyo de los colombianos y compartiendo la esperanza de que el pueblo venezolano recupere la confianza en sus instituciones, en lo que podría ser el “milagro venezolano”.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: