Venezuela acusa “robo descarado” de buque petrolero por parte de Estados Unidos

Nicolás Maduro insiste en que Estados Unidos “pretende apoderarse” del petróleo de Venezuela // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro tildó de “robo descarado” la confiscación de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano por parte de Estados Unidos.

A través de un comunicado, Caracas advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar “este grave crimen internacional”.

“Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma”, señaló la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram, en alusión a la filial de la estatal Pdvsa en territorio estadounidense, cuya venta fue aprobada por un juez en ese país en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del país suramericano.

#MUNDO | El gobierno de Nicolás Maduro denuncia un "robo descarado y un acto de piratería internacional" la incautación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.



Afirman que se trata de una distracción al "fracaso rotundo", como… pic.twitter.com/Jj0NXBnq3V — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la intercepción e incautación de un petrolero, “el más grande jamás incautado” frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

El mandatario no entregó más detalles; sin embargo, la fiscal general Pam Bondi aseguró que se trata de un barco “utilizado regularmente” por Venezuela e Irán para transportar crudo pese a la imposición de sanciones internacionales.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Venezuela insiste en que el despliegue militar de EE. UU. va detrás del petróleo

No obstante, a juicio de la Cancillería, en estas circunstancias, “han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela”.

“No es la migración, no es el narcotráfico, no es la democracia, no son los derechos humanos, siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, apuntó.

Para el despacho de Exteriores, este “acto de piratería” busca distraer la atención y “tapar el fracaso rotundo” con el que el calificó como “show político montado hoy en Oslo”, donde fue la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, representada por su hija, Ana Corina Sosa, dada su ausencia a raíz de las complicaciones para salir del país sudamericano.

“Venezuela hace un llamado a todo el pueblo venezolano a mantenerse firme en defensa de la patria y exhorta a la comunidad internacional a rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo”, añadió la Cancillería.

Caracas advierte que acudirá a “todas” las instancias internacionales para denunciar este hecho y, sostuvo, defenderá con “determinación absoluta” su soberanía, recursos naturales y dignidad nacional.