Rueda de Prensa: Machado aseguró que hará “todo lo posible para poder regresar” a Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, aseguró en Oslo que hará “todo lo posible” para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada, un día después de la ceremonia de entrega de su Nobel de la Paz.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado”, afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

“No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, añadió, asegurando además que es necesario “terminar el trabajo” para establecer la democracia en su país.