Corte Constitucional ordenó tomar medidas urgentes en cárceles de Medellín por crisis sanitaria

Medellín

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó la implementación inmediata de medidas sanitarias urgentes en estaciones y subestaciones de Policía, así como en Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Antioquia ante la propagación de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis.

La decisión se tomó tras recibir denuncias sobre el hacinamiento crítico en centros de detención transitoria de Medellín y su área metropolitana. En un auto emitido el pasado 22 de julio, la Corte instruyó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación realizar visitas de verificación para evaluar las condiciones reales en estos lugares.

Crisis sanitaria

Según el alto tribunal, el hacinamiento genera un ambiente propicio para la propagación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas, poniendo en riesgo tanto a las personas privadas de la libertad como al personal que labora en los centros de custodia.

La Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario y Carcelario ha advertido ante la Corte que se han realizado traslados de personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía hacia cárceles del INPEC sin aplicar protocolos de aislamiento, diagnóstico ni tratamientos especializados, incrementando los riesgos de contagio entre internos, personal de custodia y visitantes.

Jorge Carmona, defensor de la población privada de la libertad, cuestionó la falta de atención médica adecuada. “Nunca se ha tenido una atención idónea, especial, humana y oportuna. Las personas que se enferman allí, no solo de tuberculosis sino también de VIH, EPOC, infecciones en la piel y otras enfermedades, no reciben atención especializada y urgente. Eso termina generando contagios al resto y luego, de manera irresponsable, realizan traslados”.

En agosto la Secretaría de Salud de Medellín confirmó que diez mujeres de la cárcel El Pedregal fueron diagnosticadas con tuberculosis, lo que podría poner en riesgo a otras 180 internas.

Ante esta situación, la Corte ordenó a la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Salud y en coordinación con el INPEC y la USPEC, adoptar medidas inmediatas para garantizar condiciones mínimas de salubridad en los centros de detención transitoria del distrito.

La Sala reiteró que las autoridades locales y nacionales deben actuar de forma inmediata para contener los brotes, garantizar atención digna y evitar que la crisis sanitaria siga avanzando en los centros de detención del país.